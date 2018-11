Áldozatnak tartja, hogy főpolgármester-jelölt legyen, de azért ambicionálja is a jelöltséget - többek között ez derült ki a Párbeszéd elnökének tegnap esti ATV-s szerepléséből. Karácsony Gergely szeretné is, meg nem is, hogy az ellenzék budapesti jelöltje legyen, és ennek hangot is adott a műsorban. Ilyen bizonytalankodást rég mutatott be magyar politikus!

Kevesebb mint egy évvel az önkormányzati választás előtt minden eddiginél rosszabb helyzetbe vezérelte magát az ellenzék. A főpolgármester-választás kapcsán konkrétan ott tartanak, hogy nemcsak a személyekről, hanem arról sem tudnak megegyezni, hogy miként válasszák ki azokat a személyeket, akikről alapjáraton sem tudnak megegyezni. Mivel az ellenzék hivatalos jelöltjének megnevezése annyira távolinak tűnik, minthogy Sri Lanka foci-világbajnokságot nyerjen, egyelőre a szocialisták által felvetett előválasztáson megy a vita, ennek egy hónapos jubileumát tartják a napokban. Tegnap az MSZP vázolta, milyen feltételek mentén szeretnék megszervezni a kiválasztási folyamatot, és azzal, hogy elutasították a teljes körű online szavazást, Puzsér Róbertnél kiverték a biztosítékot, aki a Jobbik pártmédiáján keresztül nevezte elfogadhatatlannak az "ajánlatot." Ilyen előzmények után látogatott el tegnap este az ATV Egyenes Beszéd Kontra című műsorába Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, ahol világklasszis bizonytalankodást mutatott be azzal kapcsolatban, lenne-e az ellenzék főpolgármester-jelöltje. A hírcsatorna internetes oldalán olvasható tudósításában a következő bizonytalan mondatok olvashatóak:

: "Most nagyon jó helye van Zuglóban, ezért bizonyos mértékben áldozat lenne neki otthagyni ezt a feladatot." Nem akar annyira indulni: "Elmondta, szerinte a magyar politika tele van egoista, beképzelt emberekkel, akik mindenkit eltaposnak, hogy érvényesülhessenek. Hozzátette, hogy ő nem ilyen. Úgy gondolja, akkor csapná be a választóit, ha előadná, hogy baromira akarok főpolgármester-jelölt lenni."

Mesterházy Attila szocialista politikus éles kritikájára reagálva elmondta, hogy az MSZP és a Párbeszéd közötti szövetség felbomlása esetén lehet, hogy megnyílna az út a szocialisták előtt egy újfajta politikára, de az a fajta burok, ami az összes ellenzéki pártot körbeveszi, szerinte az MSZP-t is jellemzi, és ebből a bezárkózottságból szerinte nekik is ki kell törni.

A Párbeszéd társelnöke Puzsér Róbertre is kitért, szerinte van még esély rá, hogy részt vegyen az előválasztáson a független főpolgármester-jelölt is, ehhez kellene találni olyan megoldást, ami számára is elfogadható. „Folytatni kell az egyeztetéseket annak érdekében, hogy úgy érezze, ez róla is szól" - magyarázta Karácsony Gergely, aki nem gondolja, hogy a humorista „fideszes ügynök lenne".