Külképviseleteken, gyorsított eljárásban kapnának uniós vízumot a migránsok

Az európai uniós külképviseleteken, gyorsított és egyszerűsített eljárásban kapnának vízumot azok a bevándorlók, akik az Európai Unióba szeretnének utazni, anélkül, hogy megvizsgálnák, kik ők és van-e jogosultságuk menekült státuszra - minderről Hidvéghi Balázs beszélt annak kapcsán, hogy az Európai Parlament szerdán szavaz a migránsvízumról. A kormánypárti politikus elmondta, az unió így gyakorlatilag feladná annak előzetes ellenőrzését, hogy valóban menekültekről van-e szó, vagy gazdasági bevándorlókról. Korábban részletesen beszámoltunk arról, hogyan segítik Soros György és álcivil szervezetei az illegális migránsokat a Balkánon.

A bevándorláspárti erők rákapcsoltak és egyre intenzívebben akarják erőltetni a migrációt – mondta Hidvéghi Balázs. A Fidesz kommunikációs igazgatója kijelentette, Brüsszel legújabb elképesztő javaslatai:

a migránskártya és a migránsvízum bevezetése, mindkettőnek ugyanaz a célja: minél több bevándorlót minél gyorsabban bejuttatni az Európai Unió területére.

Pénzt is osztogatnak a migránsoknak

Hidvéghi Balázs közölte, a migránsvízumról szerdán tárgyal és szavaz az Európai Parlament. Elmondta, a lényege, hogy az európai uniós külképviseleteken gyorsított és egyszerűsített eljárásban kapnának vízumot azok a bevándorlók, akik az Európai Unióba szeretnének utazni, anélkül, hogy megvizsgálnák, kik ők és van-e jogosultságuk menekült státuszra.

A kormánypárti politikus megjegyezte, az unió így gyakorlatilag feladná annak előzetes ellenőrzését, hogy valóban menekültekről van-e szó, vagy gazdasági bevándorlókról. Ezzel a lépéssel gyakorlatilag kikerülnék a nemzeti határvédelmet és a nemzeti bevándorlási hivatalokat – tette hozzá.

Hidvéghi Balázs beszélt arról is, hogy

nemcsak könnyített beutazási vízumot, hanem pénzt is osztogatnak a migránsoknak.

Elmondta, ahogy azt az elmúlt napok híradásaiból látjuk, bevándorlók tízezrei kapnak migránskártyákat, olyan bankkártyákat, amivel pénzhez tudnak jutni bankautomatákból.

Ontják a bevándorláspárti javaslatokat

A migránskártyákra az eddigi információk alapján, mind az Európai Unió, mind az ENSZ, mind pedig Soros György körei is utalja a pénzeket. Hogy hányféle ilyen kártya van, hányat osztottak már ki, mennyi és milyen pénzekkel, ezt nem tudjuk pontosan – fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Hidvéghi Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy Brüsszel jelenlegi bevándorláspárti többsége továbbra is ontja magából a migránspárti intézkedéseket és javaslatokat. Példaként említette: a migránsvízumot, a migránskártyát és a migráció legalizálását. Hozzátette: a migrációt támogató és szervező Soros szervezeteknek pedig nagyobb támogatást akarnak adni.

A tavaszi európai parlamenti választás tétje változatlanul rendkívül éles. Meg kell állítani a bevándorláspárti erőket, mert ha ők maradnak domináns pozícióban, akkor Európa Uniót bevándorlás övezetté tennék – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

Sumákolás

Mint arról korábban beszámoltunk, a Fidesz várja a Soros-alapítvány és a migrációt támogató "Soros-szervezetek" válaszát arra, hogy pontosan hány migránskártyát töltöttek már fel "Soros-pénzekkel". Halász János, a Fidesz frakcióvezető-helyettese arról beszélt, hogy "nagy a sumákolás" a migránskártyák körül. Sem az Európai Bizottság, sem az ENSZ, sem a "Soros-hálózat" nem ad egyenes választ arra, hogy pontosan hányféle bankkártyával, összesen mennyi és milyen pénzzel látták el a migránsokat - mondta.

Most kifejezetten a "Soros-hálózathoz" fordulnak, és várják a válaszukat, "hány migránskártyát töltöttek már fel Soros-pénzekkel" - közölte. Halász János hozzátette: a "Soros-hálózat" nyíltan benne van a migráció finanszírozásában. Azt eddig is tudtuk, hogy a bevándorlást szervező NGO-k "Soros-pénzekkel" működnek, de most már azt is látjuk, hogy a migránskártyák is "Soros-pénzekkel" vannak kitömve. A "Soros-birodalom" ezzel is segíti Európa migránsokkal való elárasztását - jelentette ki.

Felháborító, hogy Brüsszel bevándorláspárti vezetői mindezt nemcsak szó nélkül hagyják, de valószínűleg segítik is - tette hozzá.

Név nélküli bankkártyák

Ahogy arról korábban beszámoltunk,név nélküli bankkártyákat találtak a migránsoknál a Balkánon, amelyeken szerepelt az ENSZ UNHCR és az EU logója. Utánanéztünk a rejtélyes név nélküli bankkártyáknak, és kiderült, hogy az nem csalás, nem ámítás, a kártya nagyon is létezik, még ha ez az Indexnek nem is tetszik. A kártya kibocsátásának szinte alig van feltétele, még az sem kell, hogy a kontinensünkre érkező menekült státuszban legyen.

Az ENSZ és az EU által közösen működtetett programot pedig az európai polgárok állják. Tovább vizsgálódtunk az ügyben, és kiderült az is, hogy refugee.info nevű oldal is ezerrel propagálja a GREECE CASH ALLIANCE (GCA) programot, sőt, az oldalra látogatva azzal is szembesülhetünk, hogy az EU egy külön apparátust is fenntart abból a célból, hogy a hét öt napján telefonon segítsék a migránsokat a név nélküli bankkártyához jutni. Az ügyfélszolgálatot még egy tájékoztató videón is reklámozzák, nehogy esetleg elkerülje a bevándorlók figyelmét az ingyenpénzt biztosító lehetőség.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága a nagy sikerű programot még egy erősen kamuszagú propagandavideóval is megtámogatta a keresztény és muszlim migráns békés együttéléséről. A valóság kicsit karcosabb, mivel nemrégiben Athénban 50 bevándorló betört és elfoglalt egy, a kártyát kibocsátó irodát, mivel sérelmezték, hogy késnek a kártyákkal. A dolgozókat ki kellett menekíteni.

Itt került képbe Soros György

2017-ben a kártyát kibocsátó cég kiadott egy sajtóközleményt, amelyben nyilvánosságra hozta, hogy csatlakozik Soros György Humanity Ventures elnevezésű partnerségi programjához, amelynek célja a veszélyeztetett közösségek - különösen a menekültek és a migránsok - számára a gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása és felgyorsítása.

Soros György a Humanity Ventures-kezdeményezéssel kapcsolatban bejelentette, hogy 500 millió dollárt azonnal elkülönít a magánbefektetéseiből annak érdekében, hogy „előmozdítsa" a migránsok - köztük a menekültek és a befogadó közösségek - előtt álló kihívások kezelését. A hivatalos indoklás szerint ezek az eszközök - a bejelentett szándék szerint - javítják a migránsok életét, mivel jobb gazdasági és társadalmi kapcsolatokat alakítanak ki a helyi lakossággal.