Kapucniban, paprika-spray-vel támadt rá szerelme családjára

Két nap alatt bíróság elé állították azt a férfit, aki nem tudta feldolgozni, hogy elhagyta a barátnője. Álarcban rontott rá egykori szerelme alvó családjára Szigetmonostoron.

A fiatal fiú és a lány évekkel ezelőtt együtt jártak. Szakítottak, de a férfi sem elfogadni sem feldolgozni nem tudta ezt.

Ezért vasárnap – annak ellenére hogy korábban kiutasították Magyarországról – Szigetmonostorra utazott. Azt tervezte, hogy a lány családjával a szerinte függőben maradt sérelmeit újra rendezi.Készült a találkozásra:

a kezét szigetelő szalaggal betekerte, ha netán a család kutyájamegharapná, beszerzett egy doboz paprika spray-t, és egy kesztyűt, hogy haverekedés közben komolyabb sérüléseket tudjon okozni. Fejére kapucnit húzott, arca elé sálattekert.

Éjfél után pár perccel így toppant be a család házába. A szülői hálószobába ment, ahol az alvó

férfit a paprika spray-vel lefújta, aztán többször megütötte. Közben a lány anyja is felkelt, aki egy borosüveggel fejbe vágta a támadót, amitől az el is ájult.Ezután a család hívta a rendőröket,akik elfogták a férfit, majd mindössze három nappal később gyorsított eljárásban 2 év felfüggesztett börtönre ítélték, és 6 évre kiutasították Magyarországról.

Az ítélete jogerős.