Veszélyes bőröndről hazudott Soros blogja, de az álhírgyár azonnal lebukott

Soros blogja a kicsit is megbecsüli: ha éppen nem a magyar kormány egyik tagjáról talál ki valamit, akkor kapva kap a lehetőségen, hogy mondjuk a rendőrségről hazudozzon. A lényeg: szerintük bombafenyegetés volt Budapesten és a rendőrség nem csinált semmit, a valóság az, hogy a rendőrség azonnal megmozdult, aztán pedig kiderült, hogy természetesen nem volt semmilyen bombafenyegetés. Persze, nem történt semmi különös. Soros blogja megint hazudott és megint lebukott.

Pető György pilóta, repülési szakember, akire sokan emlékezhetnek az RTL egykori híradósaként, csütörtökön reggel Hűvösvölgy felől tartott a város felé a 61-es villamossal, amikor a Nagyajtai utcai megállóban fura dolog ütötte meg a szemét. A megálló fa esőbeállójában egy jókora Samsonite bőrönd hevert, vastag lánccal az ülőpadhoz láncolva.

Így, némi tájleírással kezdődik a sokszor lebukott álhírgyár írása arról, hogy mi történt szerintünk Budán ma reggel. Az anyagukból idézünk még, de előre szólunk, tele lesz majd hazugsággal.

Pető György polihisztor (volt híradóriporter, pilóta, plusz lesifotós) azonnal képet készített a bőröndről. Aztán fogta magát, leszállt a következő állomásnál és felhívta a 112-t, majd előadta a sztoriját. (Legalábbis szerintük ez történt, ez persze köszönő viszonyban sincs az igazsággal) A diszpécser rövid tanakodás után átkapcsolta a 2. kerületi rendőrség rendészeti osztályára, ahol a bejelentése nem váltott ki semmiféle lelkesedést.

Nem vicc, ezt írják: lelkesedést! Vajon mire számítottak? A Mol Vidi múlt heti Európa-liga sikere utáni ünnepléshez hasonló ujjongásra? Vagy arra, hogy hurrá, egy üres bőrönd?

Vissza a cikkhez: kifejezett érdektelenséggel találta szembe magát, ami meglepte Petőt. A rendészeti osztály ügyeletesét annyira nem érdekelte az ügy, hogy végül azt mondta, adna neki egy számot, és hívja fel azt. Pető ezen a ponton végképp nem értette, hogy bejelentő állampolgárként miért neki kéne tovább telefonálgatnia, és miért nem az illetékes intézkedik, de mit tehetett volna, felírta a számot, bontotta a vonalat a második kerülettel, majd tárcsázott. Hogy azonnal kiderüljön, a megadott szám nem kapcsolható. Pető helyében ezen a ponton sokan talán feladták volna.

Később a cikk szerint a budapestiek biztonsága érdekében heroikus harcot folytató egykori riporter tovább telefonálgat, egyre türelmetlenebb, végül, igen, nem vicc, ez történt, felhívja a Budapesti Rendőrfőkapitányt. Na jó, az ő számát nem tudta, de a titkárságáig eljutott.

Az igazán elképesztő rész csak ezután jön! A 444 nevű blog alkalmazottja bevetésre indul. Legalábbis ő így fogalmaz. Azután így szellemeskedik:

Nem sokszor fordult elő velem újságírói bevetésen, de a torkomban lüktetett a szívem. Közelebb léptem. A bőrönd látszólagos mérete ennek következtében a többszörösére nőtt, így majdnem a földre vetettem magam ijedtemben: A kissé kopott, de masszív darab komoran és kifejezetten fenyegetően lapult a sarokban. Néztem és gondolkoztam. Az Univerzum két ponttá szűkült: voltam én és volt a Bőrönd. Hirtelen finoman megszédültem.

Az érzéseiről ezután még hosszasan ír.

És ezt megteszik a rendőrök is. No, ők nem az érzéseikről, hanem a tényekről írnak, mert persze, ahogy azt fentebb és korábban is jeleztük, a 444 nem arról híres, amiről Mátyás király juhásza, vagyis az igazmondásról.

A magát újságírónak mondó – haha – bátor Soros-propagandista csak a szakmájáról, és annak bizonyos szabályairól feledkezett meg, vagyis: ha valamiről értesülök, azt ellenőrzöm.

Éppen ezért írják a rendőrök, hogy: a valósághű tájékoztatás alapelvét figyelmen kívül hagyva a cikk megjelenése előtt a rendőrséget a portál nem kereste meg, így a cikkben szereplő valótlan állításokra a cikk megjelenése előtt a Budapesti Rendőr-főkapitányság nem tudott reagálni.

Ezután a rendőrség leírta, hogy mi történt valójában:a cikkben szereplő bejelentő a központi segélyhívó szám helyett a Budapesti Rendőr-főkapitányság központi telefonszámán, majd a kerületi rendőrkapitányság rendészeti osztályán tette meg bejelentését. A cikk címében szereplő tényállítással szemben, miszerint „Odaláncoltak egy bőröndöt egy budapesti villamosmegállóhoz, de a rendőrség nem volt hajlandó megnézni, bomba van-e benne", a valóság az, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság a helyszínre járőrt küldött, aki 9 óra 20 perckor a helyszínen megjelent, és megállapította, hogy a bőrönd üres. A helyszínen - ahogy írják - bűncselekmény, szabálysértés gyanúja nem merült fel.

Nehéz ehhez bármit is hozzátenni.

Illetve csak annyit, hogy a "cikk" végén azonnal olvasható a 444 szokásos tarhálása, az Indexhez hasonlóan (mintha Sorostól nem kapnának eleget) pénzért hisztiznek. Hogy még sok ilyet alkothassanak.