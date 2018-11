Egy afgán migráns szeptemberben, egy budapesti gíroszos mosdójában megerőszakolt egy fiatal magyar lányt. A szexuális erőszak után a kasszából kivette a bevétel egy részét, és Ausztriába menekült. Végül Linzben fogták el a nemzetközi elfogatóparancs alapján. Több hetet töltött Ausztriában fogva tartásban, minden bizonnyal azért, mert húzta az időt, nem akarta, hogy Magyarországon bíróság elé álljon. Persze ezt a végtelenségig nem tehette meg, így pénteken Magyarországra hozták, vasárnap pedig elrendelték az előzetes letartóztatását. Utánajártunk, hogy holt tart a magyar lányt megerőszakoló afgán migráns ügye, és hogy mi lehet a vége.

A 18 éves Sarhadi Bilal Ahmad letartóztatására azért volt szükség az ügyészség szerint, mert

fent állt annak a veszélye, hogy újból megszökik, vagy ami még rosszabb, más nőket is megerőszakol. Ennek azért volt komoly veszélye, mert miután körözni kezdték, az is kiderült, hogy nemcsak egy fiatal lányt zaklatott szexuálisan, hanem kétszer a nyílt utcán, fényes nappal mutogatta a nemi szervét.

Az Origo az esettel kapcsolatban megkereste a rendőrséget, de teljes hírzárlatot rendeltek el az ügyben, így egyetlen kérdésünkre sem reagáltak. Pedig szerettük volna megtudni, hogy mit mondott pontosan a rendőröknek az erőszakról.

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász azonban lapunknak elmondta, hogy általánosságban mi egy ilyen eljárásnak a menete.

Miután elrendelte a bíróság a férfi letartóztatását, a nyomozati cselekmények keretén belül akár többször is kihallgathatják a terheltet, majd ha lezárul a nyomozás, akkor a rendőrség megküldi a papírokat az ügyészségre, ahol eldöntik, hogy vádat emelnek-e az ügyben. A szexuális erőszakot alapesetben 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni a Büntető Törvénykönyv, mellékbüntetésként pedig ki is utasíthatják az országból a férfit – mondta a szakértő.

Jelen esetben nemcsak egy szexuális erőszakról van szó, hanem több egyéb szexuális jellegű visszaélésről is, így az érintett migráns mutogatta magát június elején a Dohány utcában, majd néhány héttel később a Király utca és a Lövölde tér közötti területen. Minden bizonnyal ezzel is meg fogják majd gyanúsítani. Ezt a rendőrség múlt heti sajtótájékoztatóján meg is erősítette.

„Ha egy vádlott egyébként visszaesőnek nem minősül, de jogerősen hasonló bűncselekményekért már elítélték, akkor ez akár a középmértéknél súlyosabb büntetést eredményezhet számára" - mondta ezzel kapcsolatban az alkotmányjogász.

A 18 éves férfi vallomást tett a bíróságon, amelyben azt állította, hogy a gíroszosnál nem történt erőszak. Állítása szerint az aktus végén a nő pénzt kért a szexért, de ő nem volt hajlandó fizetni, ezért állítja a nő, hogy megerőszakolta. Ezen túl azt is tagadta, hogy többször is mutogatta magát Budapest utcáin.

Úgy tudjuk, a Keleti pályaudvaron szállt fel egy vonatra, amikor menekült, de az összes iratát otthon hagyta. Frankfurt volt az úti célja.