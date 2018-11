Nehéz döntést kellett meghoznia Orosz Annának, de végül a két egészen erős opció közül a Soros-közeli Political Capital mellett döntött a Momentum ellenében – derül ki mai Facebook-bejegyzéséből. Az ifjú politikus a kétes hírnevű közvélemény-kutató cég miatt felfüggesztette párttagságát.

A Momentum a magyar politikai élet egyik markáns szereplője, több olyan ismertetőjegyük van, ami a legkevésbé sem szokványos egy párttól. Többek között ők voltak azok, akik Monty Python-i magasságokba emelték a magyar politikai ökörködést, és divatba hozták a budapesti aszfaltok üzenőfalként való használatát. Mindemellett Fekete-Győr Andrásék fejlesztették tökélyre a SOROZATBUKÁST, amire egy tipikusan momentumos újításként lehet tekinteni. Ennek legfőbb ismérvei közé tartozik, hogy

a párt politikusai,

nagy számban,

már-már összehangoltan

rövid időn belül,

egymás után

lemondanak a tisztségükről, és otthagyják a pártot.

A széria tavaly nyáron vette kezdetét, amikor elhagyta a pártot két elnökségi tag, Kádár Barnabás és Pottyondy Edina, Szauer Tamás pénztárnok, Borbély Endre kabinetfőnök és Kovács András párttitkár. Ezt követően, hatodikként, Egyed Janka tavaly október közepén dobbantott, hogy aztán hetedikként a most már Puzsér Róbert főpolgármesteri kampányának vezetőjeként dolgozó Zaránd Péter is otthagyja a pártot. Túry Márton és Papp Gergő pedig nyolcadik-kilencedik távozóként három hónappal a parlamenti választás előtt döntött úgy, hogy elég volt a lendületes politizálásból. Őket követi a sorban a Momentum korábbi elnökségi tagja, Orosz Anna, aki felfüggesztette párttagságát.

Orosz Anna inkább a Political Capitalt választotta

„Kedves Emberek, a Momentum egyik "nagyköveteként" eltöltött pár évem valószínűleg életem egyik legélménydúsabb időszaka volt, amit nem kis részben azok a történetek tettek emlékezetessé, amiket ti osztottatok meg velem a pultjaink mellett, a fórumainkon, a sarki zöldségesnél, vagy épp itt, az online térben” – így vezette fel a legújabb momentumos távozást Soproni Tamás korábbi elnökségi tag barátnője. Elmondása szerint szakmai életében válaszút elé érkezett, amelynek során egy nehéz döntést kellett meghoznia. Végül is úgy döntött, hogy elfogadja a Political Capital által kínált lehetőséget, ahol november második felében kezd, és a tartalmi munkán túl, egyes projektek koordinációjával és kommunikációval foglalkozik majd.

Ez a szerep a párttagsággal nem összeegyeztethető, ezért a momentumos tagságomat és politikai tevékenységemet felfüggesztem.

Hozzáfűzte, nem fog teljesen eltűnni, „szakmai rendezvényeken, vagy itt online, vagy éppen a sarki zöldségesnél” össze lehet vele majd futni.

Orosz Anna útja Sorostól Sorosig vezet?

Azért is érdekes Orosz Anna választása, mert a Momentummal kapcsolatban visszatérő gondolati elem, hogy részben vagy egészben Soros György finanszírozza őket, és éppen egy Soros-közeli céghez ment el dolgozni. A Political Capital honlapján többek között a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány is szerepel, mint partner. Ennek tükrében nem meglepő, hogy a Political Capital előszeretettel ekézi Magyarországot külföldön és belföldön egyaránt. Pár hónapja azzal dicsekedtek Facebook-oldalukon, hogy ők is közreműködtek egy Magyarországot lejárató német dokumentumfilm létrehozásában. A kétes hírnevű közvélemény-kutató céggel legutóbb a Szegedi Tudományegyetem bontotta fel a szerződését.