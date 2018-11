Pörzse Sándor, korábbi Hír TV-s műsorvezető vlogjában Vona Gábor arra a kérdésre, hogy miért nem lett a Jobbiknak saját tévéje, azt a választ adta, hogy azért, mert lehet, hogy nem volt neki annyira fontos a dolog. Ez azért különösen visszatetsző, mert a bukott pártelnök a párt belső köreiben azt ígérte, hogy lesz majd egy kereskedelmi csatornája a pártnak. A Jobbik tévéjének volt főszerkesztő-helyettese, Vona egykori bizalmi embere nem hagyta annyiban a dolgot, és káromkodva azt írta, hogy Vona átbaszta őket.

Éppen tegnap adtunk hírt róla, hogy megszületett Vona Gábor őszödi beszéde, ugyanis a politikus a világ egyik legnagyobb közösségi oldalán árulta el, hogy 2013 óta hídépítésen dolgozik a magyar politikában. Ez azért hasonlítható Gyurcsány Ferenc egykori kormányfő „igazságbeszédéhez”, mert ekkoriban a Jobbik még bőven az egészen szélsőséges retorikát vitte, és ezzel a kommunikációval ért el relatíve jó eredményt a 2014-es parlamenti választáson. Ha azonban igaz, amiről az expártelnök írt, akkor a színfalak mögött megkezdődött a párt politikájának teljes újratervezése. Nem kellett sok idő, és itt az újabb Vona-vallomás!

Vona: „Lehet, nem volt nekem annyira fontos, hogy a Jobbiknak legyen saját tévéje”

Pörzse Sándort, a Hír TV korábbi műsorvezetőjét a csatorna tulajdonosváltását követően eltanácsolták, azóta a YouTube-on visz egy saját műsort, amelyben azonban meglehetősen szűk a meghívottak köre. Ez annyit tesz, hogy egyelőre csak Vona Gábort sikerült megszólaltatnia. A Pörzsölő nevű műsor legutóbbi adásának témája azonban annál érdekesebb volt, mert a két vlogger arról beszélgetett, miért nem lett a Jobbiknak saját tévéje. A bukott pártelnök Pörzse kérdésére úgy válaszolt, hogy

lehet, hogy, mert nem volt nekem annyira fontos, hogy legyen a Jobbiknak saját tévéje.

A beszélgetést itt tudja megnézni:

A kérdéseket feltevő vlogger alaposan megdöbbent a válaszon, amire úgy reagált, hogy talán eredményesebben szerepeltek volna a választásokon, ha saját tévével rendelkeznek. Vona azonban ezúttal sem ismerte be, hogy hibázott. Ha ezt nem is vallotta be, azt azonban igen, hogy az elmúlt években nem mondott igazat. Ugyanis az a pletyka járja a szervezet berkein belül, hogy

a volt pártelnök évekkel korábban azt ígérte belső körökben, hogy kereskedelmi csatornája lesz a pártnak.

Állítólag hozzátette, hogy mindent megtesz majd azért, hogy képernyőre kerülve közösen tegyenek a szebb jövőért. Az idő azonban megmutatta, hogy ezt az ígéretét sem tartotta be Vona.

A volt főszerkesztő-helyettes teljesen kiakadt egykori barátjára

Szilvási Péter, az N1TV egykori főszerkesztő-helyettese nem hagyta szó nélkül a dolgot, dühösen rohant ki a volt pártelnök ellen a YouTube-ra feltöltött videó alatt.

Ezek szerint szépen át lettünk b.szva. Ígérgettetek nekünk (az N1TV-nek), de igaziból nem is akartál normális tv-t – írta felháborodottan, majd hozzátette, hogy bármikor, bárkit megkérdezett, hogyan állnak a tárgyalások, csak ködösítés volt a válasz. „Két éven keresztül ment a hazudozás nekünk, azoknak, akik létrehoztuk volna a tv-teket. A legszebb, hogy ennyi év után derül ki az igazság. De szerencsére egyszer úgyis minden kiderül” – húzta alá indulatosan.

Mint ismert, Szilvási augusztusban távozott a Jobbik internetes tévéjétől Kisberk Szabolcs főszerkesztővel és Magyar Klára szerkesztővel azzal a szöveggel, hogy azért köszöntek el, mert nekik még tiszta a kezük, józan az eszük és magyar a szívük. Októberben kiderült, hogy közel sem volt minden rendben a Jobbik tévéjének finanszírozásával, ugyanis milliós nagyságrendben érkezhettek feketepénzek a csatornához.