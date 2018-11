Feltűnően udvarolt miniszterelnöki időszaka alatt Gyurcsány Ferenc az akkori macedón miniszterelnöknek, Nikola Gruevszkinek, aki a héten kért menedékjogot Magyarországon. Gyurcsány persze most úgy csinál, mintha nem is ismerné Gruevszkit, akivel korábban hivatali idejükben többször is találkozott, sőt feltűnően haverkodni próbált. Ennek okait a Ripost tárta fel.