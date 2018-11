Teljesen átlátható a magyar közbeszerzési adatbázis, a Közbeszerzési Hatóság (KH) naprakészen jelentet meg minden, a közbeszerzési eljárásokhoz, illetve jogorvoslathoz kapcsolódó információt, döntést - közölte a hatóság.

A KH minden eszközzel biztosítja a közbeszerzési adatbázis átláthatóságát, az információk azonnali és könnyű elérhetőségét bárki számára. Emellett az utóbbi időben számos innovatív, köztük digitális eszközt vezetett be annak érdekében, hogy a transzparenciát, illetve a versenyt tovább erősítse a közbeszerzési piacon.

A közlemény szerint a hatóság jelenleg két, szerződéseket tartalmazó rendszerrel rendelkezik, mindkettő a http://www.kozbeszerzes.hu oldalról érhető el, és mindkettőről le lehet tölteni a közbeszerzési szerződéseket. A 2018. január 1-je előtti szerződések a régi rendszerben találhatók meg, a közbeszerzési adatbázis publikus felületén (http://kba.kozbeszerzes.hu). Január 1-je óta a jogszabályi változásoknak megfelelően a CoRe (Contract Register) rendszerben kell a közbeszerzési szerződéseket publikálni, ennek nyilvános keresőfelülete a http://kereso.core.kt.hu.

A CoRe jelenleg 13 267 szerződést tartalmaz. A CoRe rendszerhez tartozó kereső egyszerűsített formában mobiltelefonon is elérhető, így az idei közbeszerzési szerződések a Napi Közbeszerzés applikációban is elérhetőek. Ez a világon egyedülálló módon teszi lehetővé, hogy a szerződéseket mobiltelefonra is azonnal le lehessen tölteni - hívta fel a figyelmet a KH.

A közlemény idézi Rigó Csabát, a hatóság elnökét, aki kiemelte: az ingyenesen letölthető mobil alkalmazás új, menedzser értesítő funkciója előre beállított kulcsszavak alapján figyelemfelkeltő üzeneteket küld a témában megjelent közbeszerzési pályázatokról, így az ajánlattevők azonnal, már a kiírás pillanatában értesülhetnek a számukra érdekes felhívásokról. Az ajánlatkérők értesítést kérhetnek a Közbeszerzési Döntőbizottságnál ellenük indított jogorvoslati kezdeményezésekről és a jogorvoslati eljárásokat lezáró közigazgatási határozatokról.

A Közbeszerzési Hatóság minden eszközzel biztosítja a közbeszerzési adatbázis megfelelő használatát, azonban az adatokat a CoRe rendszerbe és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe feltölteni január 1-től az ajánlatkérők törvényi feladata - jelezte közleményében a KH.