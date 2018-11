Döntő csatára készülnek Soros emberei

Bár több fronton is kudarcot szenvedtek az elmúlt időszakban a bevándorláspárti spekuláns, Soros György szövetségesei, ennek ellenére nem adják fel, hogy minél több illegális bevándorlót telepítsenek Európába. Az elmúlt napok hírei megmutatták, hogy a jövő májusi EP-választás előtt a Soros-csapatok döntő csatába készülnek. A tőzsdespekuláns emberei annak ellenére erőszakolták ki az ismételt szavazást a migránsvízum bevezetéséről, hogy az EP előtt megbukott a javaslat. Az elmúlt napokban napvilágot látott migránskártyák ügyében a kormány kérdéseket tesz fel az ENSZ-nek és az EU-nak. És eközben érkezett a leleplező videó arról, hogy tanítják be a sorosista szervezetek a hazugságokat a migránsoknak.

Bár az Európai Parlamentben elbukott az úgynevezett migránsvízum bevezetése, Soros György leghűbb szövetségesei nem adták fel annak a bevezetését. A baloldal eljárási hibákra hivatkozva egy újabb jelentés elfogadására vissza tudja vinni az Európai Parlament (EP) elé a szerdai szavazáson elbukott, humanitáriusnak hazudott migránsvízum ügyét. Gál Kinga fideszes EP-képviselő elképesztő esetnek nevezte, hogy a baloldal, az EP migránspárti többsége nem hagyja magát, és megtalálja annak módját, hogy mindenképpen áterőltesse a migránsvízumot az Európai Parlamenten.

Működik a migránspárti dömping

A leszavazott képviselők arra hivatkozva kérték a téma újbóli megvitatását, hogy voltak olyanok, akik a folyamat közben szakították meg szavazatukat, mert azt hitték, hogy már megszületett az eredmény. Ilyen alapon minden szavazást újra lehetne tartani. A téma újratárgyalását a néppárti képviselők, noha ellenezték, alulmaradtak. Mindez azt mutatja, hogy a migránspárti dömping működik - tette hozzá Gál Kinga.

Az Európai Parlament házbizottságaként működő, úgynevezett Elnökök Értekezlete visszaküldte a humanitárius célú vízumok bevezetését kezdeményező határozatot az EP belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságának (LIBE), a képviselőtestület plenáris ülése így hamarosan ismét szavazhat a jelentésről. Aztán, ha most sem lesz meg a megfelelő többség, nyilván jön a következő szavazás.

A határozatban fel akarják szólítani az Európai Bizottságot, hogy áprilisig tegyen javaslatot a védelmet kérő személyek legális beutazási lehetőségeit megteremtő közösségi jogi keret kialakítására, olyan humanitárius célú vízum létrehozására, amely lehetővé tenné a menedékkérelem benyújtását az ezt önként vállaló EU-tagállamok unión kívüli külképviseletein.

Sok a kérdés a migránskártyák körül

Időközben a kormányszóvivő arról beszélt, hogy számtalan kérdést vet fel a migránskártyák ügye, például, hogy ki ellenőrzi az adatokat, mire használják a pénzt, miként szűrik ki a bűnözőket, esetleg a terrorizmussal kapcsolatban állókat. Bár ezek a bankkártyák egy elvileg csak Görögországban működő program részei, mégis feltűnnek szomszédos országokban, a nyugat-balkáni útvonal mentén. Egy európai uniós polgár számára elképzelhetetlen, hogy ha bemegy a bankba, ne kelljen azonosítania magát, de egy névtelen kártya ennek a feltételnek nem felel meg. Ráadásul ezzel a terroristák finanszírozását megakadályozó rendelkezéseket is ki lehet játszani.

A kormányszóvivő úgy fogalmazott: látni a rendszer működését, a terv az lehet, hogy minél több embert hozzanak Európába. Hangsúlyozta: a bevándorlást szervező és megállítani akaró szándék ütközéséről van szó. Kovács Zoltán feltette a kérdést a migránsvízumról: miért van egyáltalán az asztalon olyan javaslat, amely szerint Európától távol is lehetne olyan vízumért folyamodni, amely lehetővé tenné, hogy Európában adják be a kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat azok, akik ide akarnak jönni?

Kérdések az ENSZ-hez és az EU-hoz

A kormány csütörtökön az EU-hoz és az ENSZ-hez fordult több kérdéssel a migránskártyák ügyében – jelentette be Gulyás Gergely. A Miniszterelnökség vezetője örömtelinek nevezte, hogy az EP elutasította a migránsvízum bevezetését, azonban érthetetlen, hogy a kisebbségben maradt erők miért akarnak újabb szavazást. A magyar határtól hetven kilométerre továbbra is feszült a helyzet, éppen ezért felelőtlenség, hogy az EU az ENSZ támogatásával migránskártyákat bocsátott ki – mondta a Miniszterelnökség vezetője. Továbbra is számtalan tisztázatlan kérdés van, ezért a kormány az ENSZ-hez és az EU-hoz fordul a kártyák ügyében – tette hozzá.

Leleplező felvételek

Az is kiderült, hogy újabb hangfelvételek bizonyítják: a magukat humánusnak, szolidárisnak tartó sorosista álcivilek azon ügyködnek, hogy kijátsszák a határellenőrzést, hogy így segítsenek a migránsoknak a törvények áthágásában. A felvétel világosan megmutatja, hogyan és milyen trükkökkel hoztak be közel kétmillió migránst az európai kontinensre az amerikai tőzsdespekuláns támogatásával. Olaszországnak Matteo Salvini belügyminiszter vezetésével sikerült megállítani a Soros-féle migránstaxizást, de az amerikai tőzsdespekuláns ennek ellenére nem adta fel, hogy befolyásolja a folyamatokat, és megpróbál minél több ország belpolitikai folyamatába beavatkozni, természetesen mindenféle felhatalmazás nélkül.