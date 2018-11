A DK-s politikus, Bauer Tamás nyíltan kimondja és vállalja a napokban megküldött "Családok védelméről" szóló Nemzeti Konzultáció kapcsán, hogy szerinte Magyarország demográfiai problémáit bevándorlással kellene kezelni a hazai több gyermek vállalásának támogatása helyett. A DK-s politikus elmondja, hogy ha kitöltené a konzultációt ő nemmel válaszolna az erre rákérdező első kérdésre. Legalább nem árul zsákbamacskát.

Bauer egyértelműen a migráció mellé áll, mert szerinte úgysem sikerülne növelni a születések számát egyhamar.

Addig bizony Magyarországnak is bevándorlásra lenne szüksége, mint a nyugat-európai országoknak.

Ezután a kiváló okfejtés után, azért figyelmébe ajánlanánk Bauer Tamásnak a németországi mutatókat, hogy az elmúlt években beáramló több mint 1 millió bevándorlóból hányan dolgoznak, azaz fizetnek adót és járulékot.

A helyzet még a kozmetikázott adatok mellett is siralmasnak mondható.

Nem beszélve arról a számos biztonsági kockázatról, amit a bevándorlás teremt, ha ugynis itt volt Bauer Tamás az elmúlt pár évben, akkor emlékezhet, hogy számos terrortámadás rázta meg Európa nagyvárosait, az emelkedő bűnözési rátákról pedig ne is beszéljünk.

A DK-s politikus azt is kifejti, hogy ő a második kérdésre is nemmel válaszolna, amely arról kérdezi az állampolgárokat, hogy továbbra is a munkavégzéshez kössék-e a családtámogatást. Ó azok a régi szép SZDSZ-es idők...

A kilencedik kérdésre, amely arra kérdez rá, hogy mi a véleménye a megkérdezettnek arról, hogy minden gyereknek joga van apához és anyához is, nemet mondana Bauer.