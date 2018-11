Az ENSZ főbiztosától vár választ a Fidesz-KDNP a migránskártyák ügyére

A migránskártyák ügyében az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától is választ várnak a kormánypártok – mondta a Fidesz-KDNP frakciószövetség szóvivője vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján.

Hollik István közölte, egyenes választ várnak a Magyarországon tartózkodó főbiztostól arra, hogy

hány Európába érkező és ide tartó migránst "pénzelt" az ENSZ,

hány fajta kártyát működtet és finanszíroz a szervezet,

mennyi pénzt fizettek ki ezeken a kártyákon összesen,

ebből egy migránsra mennyi pénz jut.

mit szól az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, illetve a főbiztos ahhoz, hogy a szóban forgó kártyán lévő összegeket akár az embercsempészek kifizetésére vagy a terrorizmus finanszírozására is fordíthatják?

A szóvivő szerint azért fontosak ezek a kérdések, mert az ENSZ bevándorláspárti állásponton van, az ENSZ különböző vezetői nyíltan bevándorláspárti nyilatkozatokat tesznek, és támadják az ezt ellenző magyar politikát. A képviselő kitért arra, hogy az ENSZ jelenleg is egy migrációs paktum elfogadásán dolgozik, a dokumentum célja, hogy a migrációt alapvető emberi joggá tegyék. „Ezt a Fidesz-KDNP és a magyar kormány határozottan elutasítja” - jelentette ki. Árulkodó, hogy a dokumentumokkal kapcsolatos egyeztetéseken személyesen vett részt az erősen Soroshoz köthető Louise Arbour, aki a migrációval foglalkozó főtitkári különleges képviselő. Nem mellesleg Arbour készítette a Globális Migrációs Csomag alapját képező dokumentumot is (Migration Works for All).

Hozzátette, hogy a dokumentum-tervezetet Magyarországon kívül több más ország - így Ausztria, Csehország, Bulgária vagy az Egyesült Államok - is elutasítja. Éppen tegnap adtunk róla hírt, hogy a tallinni kormány sem írja alá az ENSZ globális migrációs csomagját, így Észtország is beállt a dokumentumot ellenzők táborába.

A politikus arra is emlékeztetett, a héten ezekkel a kérdésekkel már megkeresték az Európai Bizottság elnökét és az Európai Parlament LIBE bizottságát is, ám a két szervezettől válasz még nem érkezett. Ismert, Gulyás Gergely a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfó keretében jelentette be, hogy a kormány az EU-hoz és az ENSZ-hez fordul a migránskártyák ügyében.