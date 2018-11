Agyonvertek egy nyugdíjast Budapesten

Akár 12 évre is elítélhetik azt a fiatal nőt, aki rámadt egy idős férfira Kőbányán. Az asszony gyakorlatilag agyonverte áldozatát, mivel az beszólt neki. Most halált okozó testi sértéssel vádolják.

Egy 32 éves nő tavaly, 2017. szeptember 11-én délután a Budapesti Fegyház és Börtön X. kerület, Maglódi úti egyik objektumához ment azért, hogy az ott jogerős büntetését töltő volt élettársával kapcsolatba lépjen. Az asszony a járdáról kiabált a férfinak a büntetés-végrehajtási intézetbe, amikor egy közelben lakó és

éppen arra járó 75 éves férfi rászólt, hogy hagyja abba a hangoskodást.

Az asszony először trágár szavakkal szidni kezdte a nyugdíjast, majd odalépett hozzá és többszörököllel arcon vágta és a fején is megütötte. Az ütések következtében a férfi a földre zuhant, a fejét pedig beütötte az aszfaltba.

Az asszony magára hagyta eszméletlenül fekvő áldozatát. Járókelők hívták a mentőket. Azonnal kórházba vitték a nyugdíjas férfit, de az orvosi ellátás ellenére pár nappal később belehalt súlyos fejsérüléseibe - olvasható a Fővárosi Főügyészség Origónak küldött közleményében.

Az ügyészség a nővel szemben halált okozó testi sértés miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra, Mivel nem csak élettársa, de az asszony is büntetett előéletű, ha bűnösnek találják, akár 12 évet is kaphat.