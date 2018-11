Megalakult a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa

A kormány és a főváros közötti együttműködés már most 110 milliárd forintos többletforrást hozott a budapesti fejlesztésekhez, és megtartotta első ülését a közfejlesztési tanács – hangzott el a Budapestinfón.

A megállapodás révén gyakorlatilag sikerült napok alatt mintegy 110 milliárd forintot szerezni a városnak - jelentette ki a főváros és a kormány közötti együttműködés aláírását követő Budapestinfón Tarlós István. A Magyar Idők beszámolt arról is, hogy a főpolgármester kiemelte, hogy a kormány soron kívül döntött a 3-as metró plusz 80 milliárd forintos támogatásáról, illetve 28 milliárdos forrás jut az azbesztcement vízcsövek cseréjére.

A megállapodás értelmében a kormány és a főváros civil és szakmai szervezetek bevonásával kidolgozza Budapest 2030-ig szóló stratégiai fejlesztési tervét. Elhangzott, hogy a kormányüléseken a Budapestet érintő ügyekben a tanácskozási joggal felruházott főpolgármester rendszeres résztvevő lesz. A megállapodás garantálja a főpolgármester és a főváros önállóságát; a fővárosi közszolgáltató cégek a fővárosnál maradnak, és közvetlen főpolgármester-választás lesz.

A dokumentum rögzíti, hogy állami forrásokkal fejlesztik az árvízvédelmet.

A megállapodás kitér arra, hogy Budapesten továbbra is az FKF végzi a hulladékszállítást, a kormány pedig támogatja a Fővárosi Csatornázási Művek kizárólagos fővárosi tulajdonba vételét.

Felülvizsgálják a fővárosi költségvetés bevételi szerkezetének és a forrásmegosztás jelenlegi szabályait is. Tarlós István bejelentette: a fővárosi cégek leányvállalatainak egy részét, így a Közbeszerzési Kft.-t biztosan, és a vizsgálat eredményétől függően a BKK-t is megszüntetik. A főpolgármester elmondta: a közfejlesztések tanácsának ellenzéki tagja is van, Tóth József XIII. kerületi MSZP-s polgármester személyében, akit ő kért fel a tisztségre.

A tanács tagja a főváros részéről a főpolgármester mellett Tarlós két helyettese, Szalay-Bobrovniczky Alexandra és Bagdy Gábor, valamint Riz Levente XVII. kerületi polgármester, fővárosi tanácsnok is.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Budapest infón elmondta, hogy a most megalakult közfejlesztési tanács erősíti a főpolgármester és a Fővárosi Önkormányzat szerepét a budapesti fejlesztésekkel kapcsolatos döntésekben. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa havonta fog ülésezni.

A kormány vállalta, ha bármilyen, Budapestet érintő fejlesztés történik, arról a kormány és a főváros egyhangúan dönt, a kormányzati fejlesztéseknél pedig a főpolgármesterrel és Budapesttel konszenzusra kell jutni – hangsúlyozta a miniszter.

Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár arról tájékoztatott: az Fővárosi Közfejlesztések Tanács alakuló ülésének legfontosabb témája a Galvani híd tervezése, valamint a 3-as metró és a HÉV-vonalak felújítása volt, és a döntés értelmében a kormány 11 milliárd forintot bocsátott rendelkezésre a HÉV-vonalak 2021–2027 közötti rekonstrukciójának megtervezésére - írta a Magyar Idők.