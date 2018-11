Egy kigyulladt autóbontóhoz riasztották a tűzoltókat péntek késő délután Hajdúszoboszlón. Mire az egységek megérkeztek, már teljes terjedelmében lángolt a műhely. Az oltásról az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság több felvételt is posztolt a közösségi oldalán.

Mint ahogy arról az Origo korábban is beszámolt, a kigyulladt hajdúszoboszlói autóbontóhoz több tűzoltó egység is érkezett. A 72 négyzetméteres épület teljes terjedelmében lángolt, a tűz átterjedt négy autóroncsra, valamint két kocsira is.

A tűzoltók kiérkezése előtt a tulajdonos kihozott egy gázpalackot az épületből, míg az egységek további két palackot mentettek ki a lángok közül. Az eset során egy ember megsérült, őt a mentők kórházba szállították.