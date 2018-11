Sneider Tamás nekiment a magas fizetéseknek, de nem a feleségéének

Közösségi oldalán a Jobbik elnöke hadat üzent a magas fizetéseknek, azonban teljesen váratlanul nem felesége kimagasló keresetét kifogásolta, hanem a Magyarország érdekeit képviselő miniszterek, és államtitkárok jövedelmét. Újabb álaszent húzás Sneider Tamástól!

„Tamás, nem ismersz véletlenül egy olyan jogász hölgyet, aki a Jobbiknál az elmúlt évek során négy különböző kifizetőhely részére mindösszesen közel 1 millió forint/hó megbízási díjat számlázott?" - tette fel a kérdést az elmúlt napoban közösségi oldalán Volner János. Mivel a Jobbik vezetője nem reagált, saját maga válaszolt a kérdésére:

Sneider Tamás feleségének Vona Gábor jóvoltából havi 1 millió forint ütötte a markát. Volt, hogy egyetlen helyen is megkeresett ennyit a párt négy különböző kifizetőhelye közül.

Miután fény derült arra, hogy megéri jogi munkát végezni a Jobbiknál, a Mandiner.hu nyilvánosságra hozta, hogy milyen szerődéseket kötöttö a Jobbik kötött Sneider Tamás feleségével. Mint kiderült,

Szabó Edit Édua hat év alatt több mint 25 millió forint értékű megbízást kapott a Jobbik országgyűlési frakciójától.

Szerencséjére nem csak a képviselpőcsoporttól, hanem a pártalapítványtól is érkezett feladat. A kikért dokumentumokból jól látszik, hogy Szabó Edit Édua a Sneider Tamással kötött, 2016-os házasságát követően is dolgozott a Jobbik frakciójának. A fizetési listából kiolvasható továbbá, hogy Szabót még 2017-ben is foglalkoztatta a Jobbik frakciója jogi tanácsadásért.

A magas fizetések ellen harcol Sneider, de természetesen nem a feleségéé ellen

Mindezek után mai Facebook-bejegyzésében a Jobbik elnöke nekiment a magas fizetéseknek, azonban teljesen váratlanuil nem felesége kimagasló keresetét kifogásolta, hanem a Magyarország érdekeit képviselő miniszterek, és államtitkárok jövedelmét.

Az államtitkáraival és a minisztereivel igen bőkezű a kormány!

- írja a Jobbik legújabb fizetésügyi szakértője. Majd ugyamezzel a lendülettel mellékelt egy, az RTL Klub Híradójától kölcsönzött ábrát, amelyen az látható, hogy egy államtitkár bruttó 1.290.300 forintot keres. Ha nem jár az adott kormányzati szereplőnek semmilyen kedvezmény, akkor ez nettó 858.050 forintot jelent. Ez meg nagyjából egy szinten említhető Sneider Tamás feleségének fizetésével, csak míg a jobbikos jogász egy pártot képvisel, addig a miniszterek, államtitkárok Magyarországot.