Sokéves hagyomány, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet az adventet várva mézeskalácsszívek sütésével készül az adománygyűjtésre. November 19-én a budapesti Akvárium Klubban a segélyszervezet önkéntesei mellett a sütésbe idén is népszerű énekesek, sportolók és tévés személyek kapcsolódtak be. Pénzadománygyűjtésének jelképévé vált mézeskalácsszívek közös sütésének idén a figyelemfelhívás is a célja volt, hiszen az elkészült 1353-as szám kulcsfontosságú a szervezet gyűjtésében. Az adományvonal tárcsázásával hívásonként 250 forinttal lehet csatlakozni a több mint két évtizede indult, mára az ország legnagyobb ünnepi összefogásává növekedett adománygyűjtéséhez.

„Idén ez a 23. adománygyűjtése az Segélyszervezetnek, ami az adventi időszakot illeti. A kifejező szimbólumot sok éve használva azt tapasztaljuk, hogy már mesze túlmutatat önmagán, az emberek a jótékonysággal azonosítják." mesél a mézeskalácsszívek jelentőségéről Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója. „Nagyon mély mondanivalója van, a tört sütemény ugyanis azt üzeni, karácsonykor nem csak a szép szavakra van szükség, a tettek a fontosak. A mai nap célja, hogy felhívjuk a figyelmet, az adományvonal él, bárki az országból csatlakozni tud az adománygyűjtéshez.

A befolyt adomány nem csak az adventi időszakban kerül felhasználásra, a Segélyszervezethez befolyt összegből mindössze a 10%-át használjuk fel az ünnepi segélyakcióra, a további 90% év közben kerül felhasználásra, ugyanis ebből működtetjük intézményeinket, családok átmeneti otthonainak megteremtésére, tanodák, hátrányos helyzetű gyermekeket támogató programokra, hajléktalanokat segítő központokra fordítjuk, így képesek vagyunk hosszú távon segítséget nyújtani."

Az ismert sztárok és az önkéntesek által készített szíveket a Bazilika előtti téren november 23-án nyíló 'Adventi Ünnep a Bazilikánál' karácsonyi vásárban felállított szeretet.éhség.

Adományponthoz szállítják, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet országos adománygyűjtéséhez, ugyanis a csatlakozók felé ezek a sütemények tolmácsolják az egész évben támogatottak köszönetét. Az elkészült finomságok egyedi díszítéssel készülnek, hiszen a kampányt támogató ismert emberek a rájuk és munkásságunkra jellemző motívumokkal díszítik a szíveket. – mutatott rá Tomkó Bori, a Szervezet önkéntese.

Nagy Ervin színész 3-4 évvel ezelőtt került kapcsolatba az Ökumenikus Segélyszervezettel egy csepeli ételosztás kapcsán, és az óta is szívesen vesz részt jótékony akcióikban.

„A mézeskalács díszítése mindig komoly reggeli fejtörést okoz," – árulta el mosolyogva, – „de próbálok olyat csinálni, amit más nem. Maximalista vagyok ebben is, mégiscsak az én kezem közül jön ki a sütemény, a kézjegyemet viseli. Wolf Kati énekesnő a hajdan gyorsan jött siker okán szeretett volna valami olyan ügy mellé állni, ami „értékes, fontos és teljes szívvel tudok támogatni.

Azóta Szervezet nagyon fontos része lett az életemnek. Hiszem, hogy ez a kampány a hosszútávon segíti a rászorulók életét. Berki Krisztián tornász a lehető legszebb mézeskalácsok készítésére törekszik, de a legfontosabb számára, hogy „az adományvonalon keresztül gyűjtsünk a Szervezet számára, felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy nem csak az ünnepek közeledtével, hanem egész évben gondolnunk kell embertársainkra."

Mire gyűjt a Segélyszervezet? Ahogy a gyűjtés jelmondata az 'ÉTELT az éhezőknek, OTTHONT az otthontalanoknak, ESÉLYT az esélyteleneknek!' is hangsúlyozza: ez az ünnepi összefogás nem egy egyszeri ajándékozásról szól. Azért gyűjt a Segélyszervezet, hogy egész évben segíteni tudja a nélkülözőket, kitörési pontokat tudjon kínálni a szegénységből.

Az Ökumenikus Segélyszervezet évente családok tízezreinek nyújt kézzelfogható segítséget élelmiszer, ruha vagy éppen tanszerek formájában, átmeneti otthonainkban családok százainak biztosít lakhatást és átfogó támogatást a továbblépéshez. Az esélyteremtés, a valódi kitörési pontok a szegénységből: hogy a felnőtteknek kínáljon esélyt a felzárkózásra, a gyermekeknek segítsen a szegénység okozta hátrányaik leküzdésében. Egy-egy családdal a Segélyszervezet munkatársai akár éveken át foglalkoznak, annak érdekében, hogy önállóan, külső segítség nélkül boldoguljanak. Ahogy a gyűjtés jelmondata az 'ÉTELT az éhezőknek, OTTHONT az otthontalanoknak, ESÉLYT az esélyteleneknek!' is hangsúlyozza: ez az ünnepi összefogás nem egy egyszeri ajándékozásról szól. Azért gyűjt a Segélyszervezet, hogy egész évben segíteni tudja a nélkülözőket, kitörési pontokat tudjon kínálni a szegénységből.Az Ökumenikus Segélyszervezet évente családok tízezreinek nyújt kézzelfogható segítséget élelmiszer, ruha vagy éppen tanszerek formájában, átmeneti otthonainkban családok százainak biztosít lakhatást és átfogó támogatást a továbblépéshez. Az esélyteremtés, a valódi kitörési pontok a szegénységből: hogy a felnőtteknek kínáljon esélyt a felzárkózásra, a gyermekeknek segítsen a szegénység okozta hátrányaik leküzdésében. Egy-egy családdal a Segélyszervezet munkatársai akár éveken át foglalkoznak, annak érdekében, hogy önállóan, külső segítség nélkül boldoguljanak.