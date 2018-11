A hazugságon kapott Demeter Márta tovább titkolózik

Az LMP nőikvóta-társelnöke nagyon nem szeretett volna válaszolni arra az Origo által feltett kérdésre, hogy kiket alkalmaz országgyűlési képviselői keretéből. Nem véletlenül kérdeztük. Közérdekű adatigénylésünk elől enyhén szólva kitért.

A szocialistából függetlenné, majd LMP-társelnökké vedlett Demeter Mártát volt párttársai úgy tartják számon, hogy megbízhatatlan és felületes, emellett nyilvánvaló hazugságon is tetten érték már.

Utóbbi akkor történt, amikor a miniszterelnök lányát keverte össze nyilvánvalóan szándékosan egy katonatiszt kétéves kislányával, amihez persze az egész magyarországi álhírgyár-birodalom, 24-től Indexen és 444-en át hvg-ig támogatólag asszisztált. Később súlyos nemzetbiztonsági titkokat is megsértett, emiatt vizsgálat is indult ellene. Most sem nagyon akar Demeter Márta őszintén beszélni:

közérdekű adatigénylésünkre konkrét választ nem tudott, vagy nem akart adni.

Szerettük volna ugyanis megtudni, hogy képviselőkeretéből kiket alkalmaz és mennyiért, de kitérő választ kaptunk. Válaszleveléből annyi derül ki, hogy két személlyel állt munkaviszonyban 2018. május 8-tól 2018. szeptember 1-ig. A két munkatárs bruttó havi bére a november 15-i állás szerint pedig 1 289 000 forint. (Vagyis, elég jól kerestek.) Szerettük volna, ha a képviselőnő dokumentumokkal is alátámasztja válaszát, de ennek a kötelezettségének sajnos nem tett eleget. Ezért kénytelenek leszünk újabb adatigényléssel fordulni Demeterhez. Hogy megtudjuk, pontosan kikről van szó.

Az LMP társelnöke egyébként nem csak alkalmazottai kilétét titkolja. Korábban azt sem verte nagydobra,

hogy édesapja 2011 óta a Jobbik tagja.

Ezt Pörzse Sándor, a Jobbik korábbi országgyűlési képviselője mondta el egy tévéműsorban.

A szétesőfélben lévő LMP-ben a hét elején egy újabb fontos pozícióban lévő képviselő mondott le. Halász Ambrus a párt korábbi kommunikációs igazgatója volt, de magánéleti okokra hivatkozva lemondott a tisztségről. Halász azért odaszúrt Demeteréknek, és azt tanácsolta „ahhoz, hogy a szervezet az EP-választáson újabb sikert tudjon elérni, nem magával kellene foglalkoznia, hanem a választókkal”.