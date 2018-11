Diótörő kalapáccsal vertek agyon egy nyugdíjas házaspárt

Többször próbált pénzhez jutni egy érdi asszony, de valahányszor segítséget kért idős ismerőseitől, azok mindig elutasították. Egyszer annyira dühös lett, hogy rájuk támadt, aztán úgy állította be a tetthelyen, mintha rabló járt volna náluk. Holnap áll bíróság elé a kettős gyilkossággal vádolt asszony.

A gyilkos az anyjával, élettársával, három gyerekükkel és az anyósával élt egy érdi házban. Bár a férfi és az asszony is dolgozott, szegényes körülmények között éltek. 2003-tól gyógyszeres kezelést rendeltek el az asszony betegsége miatt. A család hatalmas tartozást halmozott fel anyagi gondjaik miatt: sokmilliós banki adóságuk volt, és az ismerőseik is sokkal tartoztak.

2015-re minden pénzüket felélték. Az asszony dühös és elkeseredett lett a kilátástalan helyzetük miatt.

Élt egy idős házaspár Érden, akiket a nő az élettársán keresztül ismert meg. A nyolcvanas éveik elején járó nyugdíjasok korábban tanárként dolgoztak, és 2001-ig méhészkedéssel foglalkoztak. Ezután adták el a méhcsaládokat és a felszereléseket a nő élettársának, akit gyerekkora óta ismert az idős pár. Ők tanították meg a méhészkedésre is.

Az asszony tudta, hogy a nyugdíjasok jómódban élnek, bár az utolsó éveikben anyagilag külön gazdálkodtak, mert a nyugdíjas háziasszonynak nem tetszett, hogy férje jótékonykodik.Azzal is tisztában volt az asszony, hogy az idős párnak nem voltak barátaik, zárkózott életet éltek és nem engedtek be idegeneket. Többször is beszélt velük telefonon, pénzt kért tőlük, de a házaspár nem akart adni neki. 2015. október 30-án is megpróbálta meggyőzni őket arról, hogy segítsenek rajta. Személyesen kereste fel őket az otthonukban. A házaspárral együtt ment be a házba. Az idős asszony kijelentette, hogy nem kap tőlük pénzt,

mire az asszony dühös lett, elindult kifelé, de menet közben felkapott egy diótörő kalapácsot, visszafordult és fejbe verte vele a nyugdíjas nőt.

Azután újra és újra lesújtott - összesen kilencszer ütötte fejbe az asszonyt, aki perceken belül belehalt a sérüléseibe.

Ekkor a férj következett: az idős férfi a konyhában ült, amikor odalépett hozzá a nő, és négyszer fejbe verte a kalapáccsal. Ő 10-20 percig szenvedett, mielőtt meghalt.A nő az egész lakást felforgatta értékek után kutatva, de csak azért, hogy rablógyilkosság látszatát keltse. Magával vitte a gyilkos fegyvert és néhány ezer forintot. A két holttestet másnap találták meg, vérbe fagyva. A nőt elfogták a rendőrök.

Nyereségvágyból, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több emberen, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett gyilkosság miatt áll bíróság elé.

Ügyét holnap reggel tárgyalják a Budapest Környéki Törvényszék.