Nem értik Soros civiljei, hogy miért kell több gyerek

Az ellenzékkel karöltve a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet is beszállt a kormány családpolitikájának támadásába. Szerintük ugyanis arra is választ kell adni, hogy miért kell több gyerek. Az emberek többsége tudja a választ, a TASZ sajnos nem – számolt be a Magyar Idők.