Puzsér sci-fi terve: még saját magát is elüldözné a belvárosból

Szerdán a humorista kibontotta egypontos, autósüldöző programját, amelynek keretében egy tollvonással változtatná meg a várost: sétálóhíddá alakítaná a Lánchidat, a belső kerületek jelentős részéről kitiltaná az autósokat, és szíve szerint alagutat fúrna a budai rakpartra. A slusszpoén a történetben, hogy a nem hivatalos főpolgármester-jelölt több évtizede autóval közlekedik a városban.

Ahogy beszámoltunk róla, Puzsér Róbert a Rákóczi tér közelében lévő Krak'n Town Steampunk Saloonba hívta meg szimpatizánsait abból a célból, hogy közösen ünnepeljék meg Budapest 145. születésnapját. „Legyen tánc!” – szólt az invitáció múlt szombatra a nem hivatalos főpolgármester-jelölt hivatalos Facebook-oldalán. Az eseménynek az volt a pikantériája, hogy a Jobbik egyik korábbi újbudai képviselőjelöltje biztosította a helyszínt, így minden adott volt egy nagyszabású kavalkádhoz. Ahogy az sejthető volt, ez volt a humorista kampánynyitója.

Puzsér Róbert szíve szerint alagutat fúrna, igaz, ez drága

Ugyanis négy nappal később már az Alapjárat nevű autós portálnak bontotta ki egypontos, autósellenes programját. A beszélgetés résztvevői nem kerülgették a forró kását, egyből a lényegre tértek. „Robi, mi lenne a programodnak a határa, mik lennének a határok, melyik kerületeket érintené?” – érkezett a kérdés az interjú legelején.

Ez egész konkrétan az első kerületnek, az ötödik kerületnek, a hatodik kerületnek és a hetedik kerületnek bizonyos részeit érintené a sétálóövezet. Ez azt jelenti, hogy egyik kerületet sem érinti teljes egészében, de »értelemszerűen« a legnagyobb részében az ötödik kerületet jelenti.

Hozzátette, hogy elképzelései szerint a sétálóövezet határai

Budán a Budai Vár,

Pesten, északon a Jászai Mari tér,

Pesten, délen a Fővám tér lennének, ez

magában foglalná Terézvárost és a romkocsmanegyedet is.

Az eddigieket fokozva kiemelte,

a koncepció lényege, hogy a Lánchidat sétálóhíddá alakítaná át, így a budapestiek akadálytalanul sétálhatnának Budáról Pestre az autósok által jelenleg előszeretettel használt útszakaszon.

A humorista kifejtette, hogy azért problémák is akadtak tervezgetés közben: nem teljesen egyértelmű, hogy a dunai rakpartot is átadhatják-e a gyalogosoknak, hiszen ennek anyagi és kivitelezési problémái is lehetnek. Ismertette, hogy a budai rakparttal kapcsolatban az a közlekedésmérnökök álláspontja, hogy annyira fontos autós közlekedési útvonal, hogy „nagyon problémás lenne kivenni a város vérkeringéséből”. Ugyanakkor elkezdte pedzegetni science-fictionbe illő elképzelését:

Értelemszerűen a megoldás egy alagút lenne, amely alagúton keresztül a budai rakparton folyamatosan tudna haladni a közlekedés. És az alagút tetején lehetne létrehozni egy SÉTÁNYT (!), ZÖLD SÉTÁLÓ ZÓNÁT(!), ami megteremthetné a budai rakpartnak a szerves kapcsolatát a Dunával.

„Viszont a pesti rakpartot feltétlenül használhatnák majd a járókelők” – haragított magára minden autóst Budapest önjelölt városvezetője, ide még egy „elképesztően költséges” alagutat sem kellene fúrni. A humorista elárulta, hogy „többen is vannak”, akikre támaszkodni tud a kérdésben, akiket „szakmai stábjának” nevezett, de konkrét neveket egyelőre még nem árult el.

A slusszpoén az egész történetben, hogy Puzsér Róbert több évtizede AUTÓval közlekedik a városban.