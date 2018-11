Újabb gyanúsítottakat hallgattak ki a szikszói kettős gyilkosság ügyében

A saját otthonukban gyilkoltak meg egy idős házaspárt Szikszón 2011-ben. A holttesteket az egyik szomszéd találta meg vérbe fagyva. A gyilkost azóta sem sikerült megtalálni. Most újabb embereket hallgattak ki a rendőrök az ügyben – írja a Bors.

Egy most előkerülő DNS-minta miatt nyitották meg az ügyet, a rendőrök három embert vittek be a rendőrségre kihallgatásra két nappal ezelőtt. Közülük kettőt már haza is engedtek, az egyiket arról kérdezték, hogy mennyire ismeri a másik két férfit – írja a Bors.

Az egyik férfit a rendőrség őrizetbe vette, aki tagadja, hogy köze lenne a gyilkossághoz. A gyanúsított már túl van egy hazugságvizsgálaton is, ennek az eredményét még várják.