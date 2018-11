A Szeviép-botrány kulcsfigurája: Ujhelyi sofőrje, akiről Botka gondoskodott

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedden első fokon mindhárom Szeviép-vezért szabadságvesztésre ítélte a Szegedi Járásbíróság. Oltványi Józsefet és Pistrui Lászlót öt év, Baranyi Sándort hat év szabadságvesztésre ítélte el a Szegedi Járásbíróság első fokon. Botka László és a szegedi városvezetés kezdettől fogva igyekezett úgy beállítani, mintha nem a baloldal botránya lenne a Szeviép-ügy, nem sok sikerrel. Hiszen, ahogy korábban írtunk, mind a szegedi önkormányzattól, mind pedig a baloldali kormányok idején számos más költségvetési szervtől is kapott megbízásokat a cég. Botkán kívül, Ujhelyi István, szocialista EP képviselő neve is felmerült többször az eljárás során, mivel, ahogy az az eljárás során kiderült 2008-tól 2010-ig heti-havi rendszerességgel 1-20 milliós tételekben juttatták pénzhez a Báló Tamás - Ujhelyi volt sofőrje - által vezetett Szeviép-leányvállalat Biztonsági Üzem Kft-t. Több részletben, összesen 400 millió forintról volt szó. Ujhelyi céget is vezető sofőrje ma már a szegedi repülőtér – azaz a Botka vezette önkormányzat cégének – ügyvezetője. A Biztonsági Üzem Kft. ugyanúgy csődbe ment, mint a Szeviép, de előtte még a cég törzstőkéjét 97 millió forintról 3 millióra csökkentették „veszteségek rendezése miatt”. Mikor a perben beidézték Ujhelyi ex-sofőrjét, nem emlékezett a pénz sorsára.