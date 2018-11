Sorosnak az útjában volt Nikola Gruevszki

A tíz éven át hivatalban lévő Nikola Gruevszki volt kormányfő ellen már követtek el merényletet Macedóniában – számolt be pénteki számában a Magyar Idők.

Robbantásos merényletet is követtek el Nikola Gruevszki ellen, így a Magyarországon menedékjogot kapott macedón exkormányfő a hazájában folyamatos életveszélyben volt – mondta a napilapnak Cvetin Chilimanov, a macedón hírügynökség újságírója. Szerinte a nemzeti szuverenitás mellett kiálló Gruevszki eltávolítása a nyílt társadalmakat hirdető Soros-hálózat érdekében is állt.

A Nikola Gruevszki számára megítélt magyarországi menedékjogot bírálók nem vesznek tudomást arról, hogy a korábbi macedón kormányfő egy önkényuralmi rendszerből menekült el, ahol politikai ellenfelei üldözték, és az élete is veszélyben volt – nyilatkozta a Magyar Időknek a macedón MIA hírügynökség szerkesztője. Cvetin Chilimanov elmondta, hogy a jelenleg hivatalban lévő, Zoran Zaev nevével fémjelzett balliberális vezetés olyan iszlamista és albán nemzetiségű terroristákat helyezett szabadlábra, akiket Gruevszki miniszterelnöksége alatt zártak börtönbe, és akik az exkormányfő életére törhetnek. Egy merényletet már elkövettek Gruevszki ellen, amikor felrobbantották az autóját, és ő is kis híján életét vesztette – emlékeztetett a Stop Operation Soros (SOS) mozgalom alapítója.

Szavai szerint a konzervatív miniszterelnök biztonsága érdekében volt szükség a páncélozott járműre, amelynek megvásárlását a jelenleg hatalmon lévő szociáldemokrata SDSM párt Tank-ügynek nevezett, és igyekezett korrupciós botránynak beállítani. Mint mondta, Gruevszkinek semmilyen haszna nem származott az autó megvételéből, a jármű mindössze a volt kormányfő biztonságos közlekedését segítette elő. Chilimanov megjegyezte, hogy

Angela Merkel német kancellár a balkáni országban tett szeptember eleji látogatásakor szintén ezt a megerősített Mercedes gépkocsit vette igénybe.

A Nikola Gruevszki ellen felhozott vádak és a vele szemben indított eljárások tisztán politikaiak. Az SDSM és a köré csoportosuló balliberális tömb, az Európai Unió és egy Macedóniába rendelt amerikai diplomata felügyelete alatt korábban létrejött egy különleges ügyészség, amely kifejezetten a korábbi kormánypárt, a konzervatív VMRO köréből vádol meg embereket – fejtette ki Chilimanov, aki hozzátette: Gruevszki minisztereit, kormányának magas rangú tisztviselőit mind megvádolták, és többükkel is nyíltan közölték, ha a korábbi kormányfő ellen tanúskodnak, akkor szabadon engedik őket. Olyan nevetséges vádakat hangoztatva is igyekeztek korrupciót bizonyítani Gruevszkire, hogy a népszerűségének növelése érdekében írt alá új autópályák építéséről szóló szerződést a kínai kormánnyal. Az eljárással azonban minden rendben volt, semmilyen bizonyíték sincs arra, hogy bárkitől pénzt fogadott volna el – fejtette ki a MIA hírügynökség újságírója. Szavai szerint Zoran Zaev kormányzata azért is akart megszabadulni Gruevszkitől, mert az exminiszterelnök nem volt hajlandó aláírni egy megállapodást Görögországgal arról, hogy megváltoztassák Macedónia nevét.