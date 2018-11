Szeviép-botrány: Gyurcsányék ebben a buliban is benne voltak

Ahogy arról korábban beszámoltunk, első fokon mindhárom Szeviép-vezért szabadságvesztésre ítélte a Szegedi Járásbíróság. Oltványi Józsefet és Pistrui Lászlót öt év, Baranyi Sándort hat év szabadságvesztésre ítélte el a Szegedi Járásbíróság első fokon. Botka László és a szegedi városvezetés kezdettől fogva igyekezett úgy beállítani, mintha nem a baloldal botránya lenne az Szeviép-ügy, nem sok sikerrel. Hiszen, ahogy korábban írtunk, mind a szegedi önkormányzattól, mind pedig a baloldali kormányok idején számos más költségvetési szervtől is kapott megbízásokat a cég. A botrányban nyakig benne volt Oláh Lajos, a Gyurcsány-párt országgyűlési képviselője, aki a 2007-ben átadott 4000 négyzetméteres Szeviép-székházat az általa felügyelt Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal rögtön bérbe is vette havi ötmillió forintért.

A szegedi Szeviép-ügy egy minősített csődbűntett. A bíróság ítélete szerint a Szeviép-vezérek, Pistrui László, Baranyi Sándor, és Oltványi József magánbankként kezelték a társaságot, és erőn felül adtak kölcsön más vállalkozásoknak, ezeket a kölcsönöket pedig soha nem látták viszont. Éppen ezért arra már nem jutott pénz, hogy kifizessék a kisvállalkozókat. Magyarul: kiszámlázták a cégből a pénzt, a bent lévő forrásokat, és csődbe vitték a céget. 443 családot károsítottak meg, összességében 10 milliárd forinttal. A Szeviép egy sor szegedi, illetve szegedi kötődésű balos politikus politikussal nőtt össze, közülük a legfontosabb Botka László. Botka információink szerint nem tett semmit a csőd megakadályozása és a megkárosítottak kártalanítása érdekében. Sőt, a szocialisták idején folyamatosan pénzzel tömték a céget, 33 milliárd forintnyi közbeszerzést kaptak, ebből 21 milliárdot Szegedről. Bár a kisvállalkozók folyamatosan kopogtattak Botka László ajtaján, hogy "Polgármester úr! Baj van, mert a beruházásokon nem fizetik ki a pénzünket", a szegedi önkormányzat és az akkor szocialista kormányzat még több milliárd forintot adott a Szeviép-nek.

Oláh Lajos is a SZEVIÉP érdekeit nézte

Azt, hogy mennyire beépült a Szeviép a szocialista körökbe, a szegedi megbízások mellett más is bizonyítja: a 2007-ben átadott 4000 négyzetméteres Szeviép-székházat az Oláh Lajos - jelenleg a gyurcsányista DK alapembere - felügyelte Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal rögtön bérbe is vette havi ötmillió forintért. Oláh amellett, hogy az akkori szocialista kormányzat államtitkára volt, Pistrui László harmadrendű vádlott keresztapja is.

Ugyanez történt a békéscsabai kirendeltségen is, ahol a Szeviép egy másik cége, az MB2 Kft. volt a "bérbeadó". A két szerződést, amely együtt több mint félmilliárd forint bevételt hozott közpénzből a Szeviép tulajdonosainak, 2012-ben tudta csak felbontani a jelenlegi kormány, de ezek a bevételek nem járultak hozzá a hitelezői igények kielégítéséhez.

Adóoptimalizálás

Oláh Lajos másrészt úgy került a Szeviép-botrányba, hogy végigküzdötte Gyurcsánnyal az MSZP-s éveket, majd a 2011-es pártszakadáskor, csöppnyi gondolkodás után követte a bukott miniszterelnököt, és belépett a DK-ba. Oláh Lajosnak hivatalosan nincsenek céges érdekeltségei, nem él látványosan fényűző életet, vagyonnyilatkozatában látszólag nincs semmi érdemleges. Ugyanakkor 2016 januárja óta öccse, Oláh Alekszandr László a vezetője egy svájci-angol hátterű adóoptimalizáló (a köznyelvben némileg pontatlanul „offshore"-ként is emlegetett) cégnek, a Cheeragon Ltd.-nek.

A Cheeragon Ltd.-t 2008-ban hozták létre adóoptimalizálásban utazó svájci „szakemberek". A társaságnak akkoriban – tehát 2008-tól, még a Gyurcsány-érában – szerepe lehetett egyes MSZP-s potentátok pénzügyi manővereiben, energetikai szektorhoz köthető ügyletekben. A cég igazgatóját akkoriban Valentik Csabának hívták. Valentik „adóoptimalizáló szakemberként" ismert.

A stróman?

A Fidesz 2010-es hatalomra kerülése után a svájci-angol cég vegetált – ez szintén azt sejteti, hogy a társaság működése szorosan összekapcsolódott a politikával, és a kormányváltás miatt elapadtak a bevételek. Majd 2016. januárban Oláh Lajos testvérének nevére került, ő aktivizálta a társaságot. Oláh Alekszandr Lászlóé a Cheeragon több mint 75 százalékos tulajdonrésze. A maradék tulajdonrész pedig a svájci offshore-specialistákhoz került jutalék címén. A PestiSrácok.hu forrásai szerint alappal feltételezhető, hogy Oláh Alekszandr László csupán stróman, és rajta keresztül valójában politikus bátyja irányíthatja a társaságot, aki nem mellékesen Gyurcsány Ferenc hűséges embere.

Oláh Lajos az elmúlt 15 évben többször is kisegítette Gyurcsányt. 2005-ben az ő vezetésével dúsították fel a Hajdú-Bihar megyei MSZP-szervezetet. Így sikerült partvonalon kívülre szorítani a megyében a Kovács László-Lendvai Ildikó vonal embereit. Ezekben az években Oláh az Arago Holding részeként működő Pick Szeged Rt. igazgatósági tagja is volt. Mindez pedig azt jelenti, hogy szoros kapcsolatban állhatott Pistrui Lászlóval, aki a kézilabdacsapat egy másik vezetőségi tagja volt, és komoly hatása volt a történtekre. Oláh befolyását jól mutatja, hogy Mesterházy Attila és Bajnai Gordon 2014. január 9-én a politikus óbudai lakásában egyeztetett Gyurcsánnyal a közös választási indulásról.