Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök fogalmazott a napokban, Brüsszel tesz még egy utolsó kísérletet, hogy lenyomja az Európai Unió torkán a bevándorlást támogató javaslatait, ennek egyik része a tízmillió eurókkal megtámogatott migránskártya. Brüsszel "önti az uniós állampolgárok pénzét a migránskártyákra" és ezzel közvetlenül is finanszírozza a migrációt - fogalmazott Halász János, a Fidesz frakció szóvivője szombaton Debrecenben újságíróknak.

Halász János közölte, hogy egy nyilvános brüsszeli beszámoló szerint tavaly 58 millió eurót osztottak ki a névtelen bankkártyákra, egy másik programba pedig a hírek szerint Soros György is befizetett 500 millió dollárt.

Ezek a pénzmennyiség azonban valószínűleg csak a töredéke a valós számoknak. A szóvívő emlékeztetett, hogy az elmúlt években Magyarországon keresztül is érkeztek olyan terroristák Európába, akik migránsnak mondták magukat, és terrorcselekményeket követtek el. Ennek a veszélye most is fennáll, hiszen a balkáni útvonalon jelenleg is 70 ezer migráns vándorol Európa, illetve Magyarország felé.

Valamennyien Görögország felől érkeznek, ahol az ENSZ és bizonyos Soros-szervezetek támogatásával folyó úgynevezett migránskártya-programban megkapják a pénzzel feltöltött bankkártyákat. Köztük most is lehetnek, és minden bizonnyal vannak is terroristák, a migránskártyákból hozzájuk is kerülhet, ami óriási biztonsági kockázatot jelent - hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy az ENSZ-hez és az Európai Bizottsághoz intézett kérdéseikre eddig nem kaptak választ, így pontosan azt sem lehet tudni, hogy hányféle migránskártya létezik, és azokra eddig mennyi pénzt utaltak már át. A Magyar Kormány továbbra is várja az Európai Bizottság válaszát, hogy az európai adófizetők pénzéből mennyit költenek erre, hányan kapnak ilyen bankkártyát, és hogyan ellenőrzik a kártyán lévő pénz felhasználását - fogalmazott a Fidesz frakcióvezető-helyettese.

Érdekes módon az Európai Unió elvileg egy terrorizmus- és pénzmosás ellenes szervezet, de a migránskártyákat és -vízumokat osztogató tevékenysége sok mindent elárul.