Meghalt a 2013-ban Budapesten született elefánt, Asha

Meghalt a 2013-ban a budapesti Állatkertben született Asha névre keresztelt "elefánthölgy". Az emlős csütörtöktől kezdve egyre gyengébb lett, majd szombaton elpusztult egy, az elefántokra jellemző herpeszvírusos megbetegedésben.

A megbetegedés jelentős problémákat okoz a vadonbeli és az állatkerti állományokban is, jóllehet az utóbbi esetek – az ellenőrzött körülmények miatt – természetesen jobban dokumentáltak. Az 1990-as évek közepe óta több mint félszáz, állatkertben tartott ázsiai elefántnál tapasztalták a betegség megjelenését, egyedül az Egyesült Királyság állatkertjeiben 11 ilyen esetet írtak le. Sajnos a betegség az esetek több mint háromnegyedében halálos, mert a vírus pillanatok alatt elhatalmasodhat a szervezeten, ahogy történt most Asha esetében is - olvasható a zoobudapest oldalán.

Az elefánt herpeszvírussal kapcsolatban világszerte számos kutatás folyik, több kutatócsoport is foglalkozik ezzel a kórral, mi több, a Washingtoni Nemzeti Állatkertben külön laboratóriumot is létrehoztak az elefánt herpeszvírus kutatására. A tapasztalatok és kutatási eredmények alapján egy nemzetközi kezelési protokollt is összeállítottak, a mi állatorvosaink is ennek alapján kezelték Ashát, sőt, nemzetközi konzíliumra is sor került, ahogyan ez más állatkertek esetében is szokás ilyenkor