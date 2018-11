Meggyilkoltak két gyereket Ózdon, halálra késelték őket

A mentősök két halott gyereket találtak egy ózdi lakásban, akiket halálra késeltek. Az anyjukat súlyos sérülésekkel vitték kórházba.

Egy 31 éves férfi megkéselte két nevelt fiát egy ózdi lakásban.

A 18 és 16 éves fiúk olyan súlyosan megsérültek, hogy már nem lehetett megmenteni az életüket. A férfi megtámadta a gyerekek anyját is, a 43 éves asszonyt életveszélyes állapotban vitték kórházba a mentők. A támadó férfi saját magával is végezni akart, a mentők őt is kórházba vitték.

A rendőrség emberölés miatt indított nyomozást.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelki elsősegély-számot!