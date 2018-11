Migránsok tízezrei indulhatnak Magyarország felé

Határozott nemet kell mondani az újabb brüsszeli migránscsomagra – mondta egy képviselői napirend előtti felszólalásra Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Az Országgyűlésben szóba került még a brexit, az új nemzeti alaptanterv családot érintő rendelkezései és a görögországi migránshelyzet.

Mérföldkőhöz érkezett az Európai Unió Nagy-Britannia kiválásával – mondta Hörcsik Richárd napirend előtti felszólalásában. Magyarország mindvégig a brit tagság mellett szállt síkra – tette hozzá a fideszes képviselő. A fő kérdés szerinte, hogy milyen okok vezettek a britek kilépéséhez. Az egyik ok Juncker megválasztása volt, és hogy a britek véleményét figyelmen kívül hagyták – mondta a politikus. A másik ok a migráció volt, mivel a britek nagy része nem akart további korlátlan bevándorlást. Gazdasági és katonai értelemben is gyengülni fog az EU a britek kiválása miatt – tette hozzá.

Dömötör Csaba a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára válaszában közölte, hogy a kormány számára kiemelten fontos a nagy-britanniai magyar munkavállalók helyzete. Közölte, hogy a kiválás miatt kisebb lesz az uniós büdzsé mérete. Az egész folyamat oka, hogy a brüsszeli vezetők utat tévesztettek és rossz döntéseket hoztak. Szólt arról is, hogy még a mostani uniós ciklusban a brüsszeli testületek egy migrációs csomagot akarnak áterőltetni. Ennek legfőbb elem az úgynevezett migránsvízum – mondta Dömötör, aki arra kérte a magyar parlamenti képviselőket, hogy azt utasítsák el.

Része lesz a családra nevelés az új NAT-nak

Számunkra a nők és férfiak méltósága azonos, ezért mindenfajta erőszak ellen vagyunk – mondta napirend előtti felszólalásában Harrach Péter. A KDNP frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a keleti ember családban gondolkodik, míg a nyugati kultúrában az elmúlt évtizedekben értékrendben lecsúszott a család megbecsültsége. A politikus szólt arról is, hogy felelős családtervezésre van szükség, és ennek az oktatás kereteiben is meg kell jelennie.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrás Minisztérium államtitkára válaszában közölte, családtámogatásra több mint kétszeresét költik jelenleg, mint 2010-ben. A nevelésnek fontos része kell legyen a családi életre nevelésnek is – tette hozzá. Szólt arról is, hogy mindennek helye van az új Nemzeti Alaptantervben is, amelynek jelenleg zajlik a konzultációja.

Újabb migránsinvázió jöhet

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetről szóló rendelet jelenleg is érvényben van – mondta Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára Vadai Ágnesnek, a DK képviselőjének. Szólt arról is, hogy az elmúlt napokban a görög hatóságok 14 ezer embert szállítottak a szárazföldre, akik bármikor útra kelhetnek. A magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a határokat és az emberek biztonságát. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a bevándorlási hivatal minden esetben a jogszabályok szerint jár el, és ez történt Gruevszki esetében is.