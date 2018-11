A mentősök két fiú holttestét találták meg tegnap egy ózdi házban, és egy asszonyt, akinek életveszélyes sérülései voltak. A két fiút és anyjukat is megkéselték. A gyilkos a nő élettársa volt, aki féltékenységből támadhatott rá az asszonyra. A fiúk meg akarták védeni az anyjukat, ezért ölte meg őket a férfi.

A ház előtt, ahol a kettős gyilkosság történt, ma is rendőrségi teherautó állt. A rendőrök még reggel is helyszíneltek.

Úgy tudom, hogy a férfi és a nő összeveszett valamin, majd a férfi verni kezdte a nőt. A két fiú meg akarta védeni az anyját, ezért gyilkolta meg őket a férfi" – mondta egy helyi férfi az Origónak, majd hozzátette, hogy a család nemrégen költözött ide, alig ismerték őket.

A ház, ahol éltek, nem a sajátjuk volt, egy helyi asszonytól bérelték, akinek egy szépségszalonja van Ózdon. Megkerestük a szépségszalont, de zárva találtuk, pedig a nyitva tartás szerint nyitva kellett volna lennie. Telefonon elértük a tulajdonost, aki elmondta, hogy kórházban van, és semmi mást nem tud mondani, mint amit a hírekben látott. Megkérdeztük, hogy a család mióta bérelte tőle a házat, erre azonban nem válaszolt, lecsapta a telefont.

Két helyi fiataltól megtudtuk, hogy sem a férfi, sem az asszony nem igazán mozdult ki a házból, alig látták őket.

Még sörért is a gyerekeket küldték ki a boltba. Többször is láttuk, ahogyan nagy zacskókkal jönnek fel a dombra a házhoz. A szülők este elkezdtek inni, és csak reggel fejezték be – mondta az egyikük.

Egy másik helyi férfi szerint a gyilkos férfinak nem ez az egyetlen családja.

Úgy tudom, hogy a férfi Hangonyból költözött ide. Ott is van neki egy élettársa, akitől van egy gyereke - mondta az idős férfi.

Információink szerint a férfit és az asszonyt is az ózdi kórházban ápolják. Megkerestük a kórház igazgatóját, aki közölte, hogy nem adhat információt, mert rendőrségi eljárás van folyamatban.

Egy fiatal helyi férfi pontosan el tudta mondani, hogy mi történt vasárnap este az ózdi Vasvári Pál útnál. Szerinte a támadó féltékenységből gyilkolt. A férfi vasárnap este elindult inni, majd amikor hazafelé tartott, egy presszóban meglátta az élettársát, aki éppen egy másik férfival volt együtt.

A nő, ahogy meglátta, hogy a férfi észrevette, elkezdett rohanni felfelé a házhoz, a férfi meg utána. Mindketten berohantak a házba, a férfi magukra zárta az ajtót és az ablakokat is, majd nekiesett a nőnek. A két fiú otthon aludt, majd felébredtek a verekedésre, és segíteni akartak az anyjuknak. A férfi ekkor késelte meg őket" – mondja a fiatal férfi, aki szerint ezek után késelte meg az asszonyt is a férfi, aki nem merte hívni a rendőrséget. A férfi ezután teljesen nyugodtan lefeküdt úgy aludni, hogy meggyilkolta a két nevelt fiát, majd leszúrta az élettársát is.

Másnap reggel a nő rokonsága megjelent a háznál, a férfi ekkor kirohant a házból és felszaladt a hegyre. A nő csak ezek után tudta felhívni a rendőrséget. Egészen addig nem merte, amíg a férfi is a házban volt – folytatta a férfi, aki úgy tudja, hogy az egyik fiú, akit a támadó meggyilkolt, a saját fia volt.

Ahogy korábban megírtuk, egy 31 éves ózdi férfi meggyilkolta a két nevelt fiát, majd megkéselte a 43 éves élettársát is. A 16 és 18 éves fiúk életét már nem lehetett megmenteni, az asszonyt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba a mentők. A támadó az eset után magával is végezni akart, ezért őt is kórházba vitték. A rendőrség gyilkosság miatt indított eljárást az ügyben.

