Betörés közben tüzet raktak, hogy lássanak

Két férfi többször is betört egy püspökladányi ingatlanba, mivel tudták, hogy az lakatlan, a tulajdonosa külföldön él. Ezt tették áprilisban is. Akkor a házban több ajtót megrongált, mielőtt felfedezték, hogy a házban van áram. Ruhákat is égettek és azzal világítottak a sötétben.