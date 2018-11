Dobrev Klára korábban tagadta, hogy ismeri az Interpol körözési listáján szereplő bolgár házaspárt, tegnap viszont egy baloldali rendezvényen azt mondta, megszakította velük a kapcsolatot. Itt az újabb meredek fordulat a Gyurcsány-házaspár botrányában!

„Még a kérdés is olyan, hogy azt hiszem, hogy per elé kell nézni" – így reagált Dobrev Klára a Baloldali Baráti Kör hétfői rendezvényén az Echo TV-nek arra a kérdésére, hogy az Interpol körözési listáján szereplő bolgár üzletember által eltüntetett 600 milliárd forintból került-e Magyarországra esetleg a Demokratikus Koalícióhoz. Gyurcsány Ferenc felesége korábban tagadta, hogy ismerte Cvetan Vaszilevet, és feleségét, Antoaneta Vassilevát. A rendezvényen azonban némileg váratlanul arra utalt, hogy miután kiderült a "tisztességtelenség", megszakította velük a kapcsolatot.

Amikor kiderül egy mobilfizetési projektben, hogy Bulgária negyedik legnagyobb bankjával (...) gondok vannak, és egyébként ennek a projektnek (...) mi is károsultjai voltunk, mert bedőlt a projekt, az összes munkánkkal, a pénzünkkel együtt, akkor én megszakítom mind az emberi, mind az üzleti kapcsolatot azzal, akiről azt feltételezem, hogy tisztességtelen.

Értelemszerűen megszakítani a kapcsolatot csak azzal lehet, akivel volt valamiféle összeköttetés, így nem igazán lehet másképp értelmezni a történteket, minthogy Dobrev akaratlanul elismerte, amit eddig nem: ismerte a körözés alatt alá bolgár házaspárt.

Fidesz: Fejezze be Dobrev a hazudozást!

A Fidesz tegnap arra szólította fel Dobrev Klárát, Gyurcsány Ferenc DK-elnök feleségét, hogy fejezze be a hazudozást a Gyurcsány család üzleti kapcsolatairól. Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő újságírók előtt arról beszélt, hogy a Gyurcsány család üzleti partnerei, és sajtóértesülések szerint barátai a mintegy 600 milliárd forintot ellopó bolgár Vaszilev házaspár ellen nemzetközi körözést adott ki az Interpol. Gyurcsányék az elmúlt napokban folyamatosan tagadták" a kapcsolatot, ám a közöttük lévő üzleti viszonyt nyilvános céges dokumentumok bizonyítják: közös cégük van a Vaszilev házaspárral - tette hozzá Budai.

Az Interpol körözi a bolgár házaspárt

A botrányt a Ripost robbantotta ki múlt héten, amikor arról cikkezett, hogy az Interpol a lehető legmagasabb, Vörös Riasztás fokozaton adott ki elfogatási parancsot a Gyurcsány Ferenccel is üzletelő Cvetan Vaszilev ellen, aki bűntársaival együtt közel kétmilliárd eurót lopott el. A Demokratikus Koalíció még aznap reagált a hírre, perrel fenyegették meg a leleplező írás megjelentetőjét. A portál azonban tovább görgette a botrányt azzal, hogy megírta,

a kétes módon megszerzett összeget felesége, a Dobrev Klárával baráti kapcsolatot ápoló Antoaneta Vassileva svájci ingatlanokba fektette.

Vassilevának négy bankszámlája is van Svájcban, amelyekről egy villa mellett egy, a Genfi-tó partján elhelyezkedő régi arisztokrata család palotáját is megvásárolta. A bolgár nőtől egyelőre hétmilliárd forint értékű vállalati részvényt, húsz egyéb bankszámlát, négy gépjárművet, 288 festményt, tizenhat ingatlant foglaltak le a bűnüldöző hatóságok Szófiában. Mivel Dobrev nem ismerte el a kapcsolatot, a bulvárlap újabb cikkel jelentkezett, amiben azt mutatták be, hogy a cégbírósági iratok szerint a Gyurcsány-Dobrev házaspárnak szoros üzleti kapcsolata, közös cége (Cellum Bulgaria AD) van a nemzetközi körözés alatt álló Vaszilev családdal.