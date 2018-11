A Jobbik új webshopját még Gosztola falva is magasan veri

Végre valahára megnyitott Sneider Tamásék online áruháza, telis-tele akcióval, "remekebbnél remekebb" ruházati cikkekel. Az összkép "lenyűgöző, csodálatos, és felelemelő lett": a XXI. századi néppárt ismét biztosítja legalább egy napra az emberek felhőtlen szórakozását.

A XXI. század hajnálan minden valamit magára adó, becsületes párt üzemeltet webshopot, hiszen a szimpatizánsok igényét nem csak a parlamentben, sajtótájékoztatókon, és a kamerák előtt szavakban, hanem az öltözködés területén is ki kell elégíteni. Ugyanis az igazi pártfanatikusoknál alap, hogy a kedvenc szervezetük által diktált divat szerint ruházkodnak. És hogyan lehet a legegyszerűbben ennek a trendnek az irányvonalait meghatározni? Úgy, hogy nyitsz egy internetes boltot, ahol különféle, pártlogóval, vagy a párthoz kötődő, szimbolikus ábrákkal ellátott terméket (póló, pulcsi, sapka stb.) osztogatsz lehetőleg potom árért. Ez a megoldás azért a legpraktikusabb, mert így mégcsak be sem kell menni egy boltba, hanem otthonról melegítőnadrágban, atlétában pár kattintással megrendelhető a várva várt termék. A magyar pártok jó ideje felismerték az ebben rejlő lehetőséget: az ország sorsának alakítása mellett az emberek öltözködési stílusára is hatást tudnak gyakorolni. Gyakorlatilag valamennyi hazai párt rákanyarodott a dologra, a Jobbiknál azonban ez sem teljesen úgy ment, ahogy kellett volna.

Emberek, megnyílt a Jobbik webshopja!

Ugyanis a 2013-ban létrehozott online üzletüket körmönfont módon eldugták a párt Ifjúsági Tagozat (Jobbik IT) honlapjára, nehogy véletlenül túl sokan vásároljanak jobbikos bögrét, kulcstartót, vagy pulóvert. Csakhogy a XXI. századi párt a napokban megértette az idők szavát, és stratégiát váltott: kicsavarta a fiatalok kezéből az ajéndéktárgyak osztogatását, és létrehozott egy önálló felületet, ahol végre hozzá lehet jutni a nagy Jobbik által kínált termékekhez. Hosszú idő után a minap elkészült a nagy mű: a végeredmény pedig - ahogy mondani szokták - olyan lett, amilyen. Ha valaki rákattint a jobbshop.hu-ra, akkor egy egészen minimál-dizájnnal megáldott, a PC hajnalának grafikai szintjére emlékeztetető oldal tárul elé.

Ahogy az látszik, a XXI. századi párt grafikusainak sikerült hozni az ötszáz fő alatti települések honlapjainak arculatát. Ha például az alig 57 lelket számoló Gosztolát nézzük, akkor már ez a megállapítás sem helytálló, nézzék csak, íme az apró falucska weboldala:

A Jobbik kreatív tervezőcsapata elmondhatja magáról, hogy az egész webshopos problémakört formabontó módon letudta három menüponttal, mégpedig a "Póló", "Pulóver", és "Sapka" füllel. Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen erős nyitást nem lehet überelni, mivel azonban a Jobbikról van szó, így az erősebbnél is létezik erősebb. Ugyanis a termékre kattintva az látszik, hogy nincs kivétel, csak ünnepnap: az összes termékük AKCIÓS.

Nehéz belőni, hogy ez valami vicc, vagy Sneider Tamásék szerényen feltalálták a Black Friday utáni Black Fridayt, mindenesetre akciós termékben nincs hiány. Például ezt az "erős pamutvászonból készült" "military sapkát" a hülyének is megéri megvenni, hiszen 3490 forint helyett már 1990 forintért már haza lehet vinni, igaz, mintha a termék még nem lenne teljesen kész, eléggé úgy fest, hogy a grafikusok átmeneti megoldásként rászerkesztették a "Jobbik" feliratot a sapkára.

Az egészen fantasztikus kínálatból egyértelműen kiemelkedik a "cuki vizslás", gyermekeknek és nőknek elérhető póló, amely ráadásul több színben (kék, fehér, és fekete) is kapható. A szellemes ruhatervezők értelemszerűen Vona Gábor egykori pártelnök cukiságkampány néven elhíresült néppártosodási politikáját öntötték ruházati cikkbe. Ha ez nem fog sikert aratni a Jobbik-fanatikusok körében, akkor semmi!

Hogy ne csak a nők, és a gyerkek homokozója legyen a vadiúj webshop, ezért a férfiak is válogathatnak a jobbnál jobb termékek között. Például az igazán harcias nemzeti ellenállók beszerezhetik ezt az extravagáns kinézetű, "Trikolor logós póló JOBBIK felirattal az ujján" elnevezésú hosszujjú pólót. Akárcsak a military sapka esetében, itt is gyanúsan csálén áll a felirat, de legalább csak 1990 forintot kell kipengetni érte.