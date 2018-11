Óriási fölénnyel vezet a Fidesz, eltűnőben a Jobbik

Továbbra is óriási fölénnyel vezet a Fidesz-KDNP a pártok versenyében, miközben az ellenzéki térfélen senki sem erősödik, sőt a Jobbikot már az MSZP is lehagyta - derült ki a Závecz Research legfrissebb kutatásából.

Nem mozdult a Fidesz támogatottsága, a múlt havival azonos, 36 százalékos a kormánypárt híveinek aránya. Az MSZP tábora sem változott hónapok óta – most is 7 százalékos –, ennek ellenére a pártrangsor harmadik helyéről – igaz, holtversenyben – a második pozícióba került - derült ki a Závecz Research felméréséből. Ez a helyzet a Jobbik folyamatos visszaesése miatt alakult ki, a pártnak egy hajszállal ismét kisebb lett a tábora – a múlt havi 8-ról 7 százalékra csökkent.

A Demokratikus Koalíció megtartotta az előző hónapban elért 5 százalékos táborát. Az LMP-nek, a Kétfarkú Kutyapártnak, a Momentumnak novemberben 3-3 százaléka van, október óta mindegyikük javított 1-1 százalékpontot. A Párbeszéd a választások óta 1 százalékon áll, a Mi Hazánk Mozgalomnak pedig a megalakulását követően minden hónapban ekkora volt a támogatottsága. A pártnélküliek aránya egy kicsivel csökkent, most 33 százalék.

A biztos pártválasztók körében is jelentős a Fidesz előnye, jelenleg 55 százalékos a tábora. A Jobbik és az MSZP ebben a csoportban is közel egyforma, 12 illetve 11 százalékosak. A Demokratikus Koalíció az aktív pártválasztói csoporton belül 8 százalékot ér el, s a bejutási küszöbértékre, 5 százalékra érkezett a Momentum is. A biztos szavazói körben azonos szinten, 3-3 százalékon áll az LMP és a Kétfarkú Kutyapárt, a Párbeszédnek és a Mi Hazánk Mozgalomnak pedig 1-1 százaléka van itt - ezek a legérdekesebb eredményei a ZRI Závecz Research Intézet november közepén, az ország felnőtt lakossága körében végzett közvélemény-kutatásának.