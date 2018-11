Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában szerdán azt mondta, hogy az Európai Unió mindent megtesz azért, hogy még a jövő májusi európai parlamenti választások előtt legalizálja az illegális bevándorlást.

Bakondi György elmondta, hogy a kvótarendszer, a külső határőrizet uniós kézbe vétele, az egységes bevándorlási hivatal létrehozása, a migránsoknak adott bankkártya, a beutazásukat és az integrációjukat támogató pénzügyi alap és a humanitárius vízum újabb és újabb elemei a Soros-tervnek, amely legalizálni akarja a migránsok betelepítését.

Bakondi szerint Soros György látogatása az Európai Bizottság alelnökénél, Frans Timmermansnál is azt jelzi, hogy az illegális bevándorlás finanszírozásában „élharcos” Soros-szervezetek azt szeretnék elérni, hogy a választások után bevándorláspárti emberek kerüljenek hatalomra. Timmermans volt az, aki nem is olyan régen azt állította, hogy az iszlám a történetünk, az iszlám a jelenünk része, és az iszlám a jövőnk része lesz. A belbiztonsági tanácsadó hozzátette, hogy a déli határnál gyakorlatot kezdett a honvédség, hogy valós helyzetben is olajozott legyen a munkája, garantálva a határ sérthetetlenségét és Magyarország szuverenitásának védelmét. Szerinte Boszniában a helyzet egyre feszültebb, a migránsok egyre türelmetlenebbek a tél közeledtével. A feltorlódott tömegek keresik az utakat, merre tudnának továbbmenni.