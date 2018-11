Itt a hangfelvétel: így zsidózik a jobbikos képviselő

A Hír TV nyilvánosságra hozta a hangfelvételt, amelyen Szávay István jobbikos országgyűlési képviselő azzal dicsekszik, hogy megvert egy zsidó nőt, mert nácinak nevezte. Szávay azóta azzal védekezik, hogy valójában hazudott, a nőt nem is verte meg. Ez azonban nem mentség a penetráns antiszemita megjegyzésekre, amiket elismert (nem is tudott tagadni). Jellemző, hogy a balliberális fake news média (élen a választási kampányban a Jobbik lapjaként működő Indexszel) azonnal mentegetni kezdte Szávayt, azt állítva, hogy nem is igaz, hogy megverte a nőt. Holott egyrészt ezt maga Szávay állítja a felvételen, másrészt, úgy tűnik, a szabadságjogok "nagy bajnokait" a penetráns, nyilas korszakot idéző zsidózás már nem is érdekli. Hallgassák meg a felvételt!