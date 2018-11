Takaróval fojtotta meg a nyolc hónapos kisbabát, mert az nem akart aludni

Nem tudta elaltatni a nyolc hónapos kisbabát, ezért először verni kezdte, végül pedig meg is fojtotta a kegyetlen csecsemőgondozó. A 24 éves bölcsődei dolgozót letartóztatták és bíróság elé állították. A tárgyalásán bűnösnek vallotta magát. Akár 70 évnyi börtönbüntetésre is ítélhetik.

A 24 éves Leah Walden 2017 májusában fojtotta meg a nyolc hónapos Reese Bowmant, a baltimori Rocket Tiers Learning Centerben - írja a Crime Online.

A nő azt mondta, hogy megterhelőnek érezte a rábízott feladatok ellátását, és dühös lett, amiért a kislány nem volt hajlandó elaludni. Sőt, az is idegesítette, hogy a csecsemő rendszeresen belepiszkított a pelenkájába, amit ezért folyamatosan cserélnie kellett.Amikor végre sikerült lefektetnie a kislányt, elment ebédelni. Mire visszaért a kisbaba már felébredt, és hangosan sírt. A nő felpofozta a nyolc hónapos kislányt, majd visszadobta a kiságyába. A csecsemő ösztönösen rugdosni kezdte a lábaival, amitől a bölcsődei dolgozó még idegesebb lett: felkapta a kisbabát és nagy erővel dobta a kiságyba.

Azután a gyerek arcába nyomta a takarót és megfojtotta vele.

A kislány holttestét a nő kollégái találták meg. Mentőt hívtak a gyerekhez, de már nem tudtak rajta segíteni.

A gyilkos gondozónő először letagadta, hogy megölte volna a csecsemőt, de mivel a bölcsőde be volt kamerázva, a rendőrök vissza tudták nézni a felvételeken, hogy mi is történt. A szörnyű gyilkosság nemcsak az ott dolgozókat, hanem a szülőket és a tulajdonosokat is megrázta. Olyannyira, hogy az intézményt bezárták, és azóta ki sem nyitották.

A nő kollégái elmondták, hogy a kislányt csúnya szavakkal illette, és azt mondta, gyűlöli. A kisbaba szülei elköltöztek a városból is.

A gyilkos csecsemőgondozót letartóztatták. A bírósági tárgyalásán azzal védekezett, hogy nem kapott megfelelő képzést, és nem tudta kezelni a helyzetet. Ügyében nem született ítélet, de akár 70 év börtönbüntetést is kaphat.