Lejáratási ügy: így működnek a balliberális álhírgyárak

Dezső Andrásnak, az egyik balliberális propagandagyár munkatársának egy lejáratócikk miatt bíróság előtt kellett felelnie. Dezső ugyanis csak úgy tudta lejáratni áldozatát, ha hírhamisítást és párhuzamosan bűncselekményt követ el. Úgy tűnik, hogy ezt tudatosan vállalta. Ennek ellenére a bíróság - az ügyészség indítványával szemben - úgy ítélte meg, hogy a legenyhébb büntetést adja az indexes propagandistának. Eközben a 888.hu kiderítette, hogy ugyanebben az ügyben szintén hírhamisítást követett el a másik balliberális álhírgyár munkatársa, Spirk József. Egy szervezett, több médiumot magába foglaló lejáratógépezetet láthatunk tehát működés közben.

Október második felében fordult a 888.hu-hoz Natalie Contessa af Sandeberg, a svéd-magyar nő, aki még márciusban a köztévében arról beszélt, hogy a tömeges bevándorlás végleg megváltoztatta Svédországot, ahonnan 2018 elején hazaköltözött. Sandeberg azt mondta, hogy az indexes Dezső András elleni vádemelésről várhatóan hamarosan dönteni fog az ügyészség.

Egy hónapja a Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség újságírói kérdésre válaszolva jelezte: az ügyészség vádat emelt az Index.hu propagandistája ellen különleges személyes adattal való visszaélés miatt. A kerületi ügyészség a vádiratban indítványozta, hogy a bíróság az ügyben tárgyalás mellőzésével, az ügyiratok alapján hozzon büntető végzést.

Dezsőt csak a lejáratás érdekelte

A különleges személyes adatokkal való visszaélés vétségének elkövetésére azért volt szüksége Dezső Andrásnak, hogy lejárathassa áldozatát. Nem törekedett arra, hogy Sandeberg állításaival vitatkozzon, vagy azokat esetleg megpróbálja megcáfolni. Az "újságíró" egyszerűen le akarta járatni. Mégpedig úgy, hogy a nő korábbi, svédországi „bűnügyeit" hozta nyilvánosságra. A jogszabályok értelmében ezt csak Sandeberg hozzájárulásával tehette volna meg. Emellett a nő által elkövetett „bűncselekmények" olyan ügyek, amelyek Magyarországon – és a legtöbb országban – nem is számítanának bűncselekménynek.

Érdekesség továbbá, hogy Dezső András cikkében azt állította: hivatalos, hatósági dokumentumok jutottak birtokába az üggyel kapcsolatban. A nyomozati iratok szerint azonban vallomásában már azt mondta, hogy nyilvános forrásból szerezte meg a dokumentumokat.

Középpontban az olvasók megtévesztése

Vagyis az indexes álhírgyár munkatársa valószínűleg szimplán hazudott, saját személyét, kapcsolatrendszerét akarta hamis színben feltüntetni azzal, hogy azt állította: hivatalos, hatósági dokumentumok kerültek hozzá. Ez a valóság tudatos meghamisítása, az olvasók átverése.

Hogy pontosan milyen forrásból származtak az információi, az azért is fontos, mert a nyilvános svédországi forrásból beszerzett dokumentumok esetében a szolgáltató pontosan leírja, hogy valaki mit tehet az adatokkal és mit nem - írja a 888.Vagyis Dezső Andrásnak – ha nem a hatóságoknak hazudott, hanem az olvasóinak – pontosan tisztában kellett lennie azzal, hogy az ügyiratokban fellelhető részleteket nem hozhatja csak úgy nyilvánosságra. Ha mégis megteszi, akkor azzal bűncselekményt követ el. Első ránézésre úgy tűnik, hogy a lejáratás érdekében ezt is vállalta. Ez a feltételezés azért is megalapozott, mert valószínűleg segítséget kellett kérnie a dokumentumok lefordításához, tehát azok több kézen is átmentek, így valaki figyelmeztethette volna, hogy a büntetőügyek részleteinek ilyen módon való nyilvánosságra hozatala nem véletlenül nem szokás a svéd sajtóban.

Nem áldozat, hanem elkövető

A 888.hu az ügy tárgyalási módjával, a vádirattal és bíróság által kiszabni kívánt büntetéssel kapcsolatban kérdezte a Fővárosi Törvényszéket. Itt azt a választ kapták, hogy az érintetteknek postán még kedden elküldték bírósági iratokat. A részletekről Sandeberg tájékoztatott. A bíróság úgy határozott, hogy az ügyész kérésének megfelelően tárgyalás helyett egy büntetővégzés útján hozza meg döntését.

A tárgyalás mellőzése a balliberális propaganda állításától eltérően nem azt jelenti, hogy valamiféle „statáriális" bíróság elé áll az érintett, hanem azt, hogy az egyszerű ügyekben így gyorsítják meg az eljárást. Egy ilyen eljárásra csak akkor van egyáltalán lehetőség, ha a vádlott korábban beismerte, hogy ő követte el a terhére rótt cselekményt és belenyugodott a tárgyalás mellőzésébe, illetőleg az ezt tartalmazó bírói végzésbe.

Vagyis erre Dezső András saját elhatározásából került sor. Így teljesen hamis és félrevezető az az áldozatszerep, amelyet felvett. Továbbá hamis az a kép is, hogy ez valamilyen támadás a sajtószabadság ellen.

Egy év próbára bocsátást javasolnak

Az ügyészség próbára bocsátást javasolt. Ezzel a döntéssel a bíróság magát a büntetés kiszabását halaszthatta volna el meghatározott időtartamra, mely 1 évtől 3 évig terjedhet. Az ügyészség Dezső esetében 1 év próbára bocsátást javasolt a bíróságnak. A bíróság ezt megrovásra változtatta, ahogy azzal Dezső a másik álhírgyárnak, a hvg-nek eldicsekedett.

Az egész ügy jelentősége jóval túlmutat azon a tényen, hogy egy "újságíró" bűncselekményt elkövetve, az olvasókat megtévesztő hardcore lejáratócikket ír. Az ügyben ugyanis láthatóvá válik a komplett, balliberális lejáratógépezet.

Spirk folytatta a hazudozást

Dezső András lejáratócikke után alig 24 órával jelent meg a 24.hu-n Spirk József korábbi indexes alkalmazott cikke, amely további bombasztikus leleplezést ígért. A címe: A Svédországból „hazamenekült" nő már 2016-ban a Budai Várban lakott. Ebben Spirk azt állítja: beszélt egy lakástulajdonossal, aki korábban Sandeberg főbérlője volt 2016-ban. A hírt a többi lap is úgy értelmezte, hogy Sandeberg már két éve Magyarországon élt 2018-ban.

A cikk felépítésén is látszik, hogy Spirk sem akarta vitatni Sandeberg Svédországgal kapcsolatos megállapításait, csupán lejáratni akarta a nőt.

Egyébként Dezső és Spirk hazugságait az egész magyar balliberális sajtó átvette, és még büszkén lobogtatta is a hírhamisítást és a lejáratást.