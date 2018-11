Szigorúbb szabályokat vezettek be Ferihegyen a poggyászmaffia miatt

Szigorúbb intézkedések vezetnek a a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Ennek okai a poggyásszokkal kapcsolatos sorozatos szabálysértések voltak. A héten már több munkás engedélyét megvonták, az új szabályok között van, hogy a rakodómunkásoknál nem lehet mobiltelefon, és műszak végén megmotozzák őket.

Fontos szigorítások jönnek a Liszt Ferenc repülőtéren, ugyanis a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság nyomására kénytelenek a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren dolgozó cégek a szigorított biztonsági szabályok betartására és betartatására. Ez alól senki sem kap felmentést, és a rendőrök azt is el akarják érni, hogy a társaságok ne csak a légi forgalom biztonságának a szavatolását, hanem a vagyonbiztonságot is kiemelt feladatként kezeljék - írja pénteki számában a Magyar Idők.

A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren néhány hete általános felzúdulást okozott, amikor a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság hathatós intézkedései nyomán több mint féltucat munkavállalónak azonnal bevonták a belépésre jogosító azonosító kártyáját, és kikísérték őket a repülőtérről, így ők a továbbiakban nem láthatták el a munkájukat.

A csomagokból történő lopásokat megelőzendő a rendőrök közvetlenül a gépek mellett rendszeresen ellenőrzik a be- és kirakodást végző alkalmazottakat, és átvizsgálják a ruházatukat is.

Ezek az ellenőrzések egyébként is megszaporodtak az év elején kirobbant „poggyászmaffiaügy" óta, amikor is Babos Tímea teniszezőnő bőröndjét is kifosztották a rakodók, de további lopásokra is fény derült.

A nagy sajtóvisszhangot kapott ügyek nyomán a Budapest Airport június 15-én megszigorította a repülőtérrendet, és megtiltotta egy csomó tárgynak, az úgynevezett légi oldali területre való bevitelét.

Így például a repülőgépek rakodását végzőknél sem lehet 15 ezer forintnál több készpénz, saját mobiltelefon, két doboz cigarettánál több, illetve szúró-vágó eszközök, így például körömvágó olló sem.

A munkaerő-veszteségek nyomán a földi kiszolgálócégek nyomásgyakorlással próbálkoztak, hogy a BA enyhítse a rezsimintézkedéseket, de sikertelenül. Azzal érveltek, hogy az okostelefonra szüksége lehet a rakodónak a munkájához is. A hírközlés megoldása azonban a munkáltatónak a feladata, például kézi rádió adóvevőkkel. A Babos Tímeát kifosztó alkalmazottak elszámoltatásakor kiderült, hogy a tolvajok az okostelefonjaikon kommunikáltak egymással a lopás közben.

Ha az RRI munkatársai motozás közben tiltott tárgyat találnak, jelzik azt a repülőtéri Fegyveres Biztonsági Őrségnek, amely azonnal bevonatja a szabályszegő repülőtéri azonosító kártyáját, s megszűnik a munkahelye. A földi kiszolgálócégek ekkor nyomás alá próbálták helyezni az RRI-t is, de nem jártak sikerrel. Mint azt lapunk tudósítója a helyszíni bejáráson megtudta: a légi oldali területen dolgozó cégek vezetése is beláthatta, hogy a belső szabályokat éppúgy be kell tartani és tartatni, mint a törvényeket.

A lebukássorozat óta nem történtek újabb esetek, de a BA-nál és az RRI-nél is alaptétel, hogy egy lopás is sok, még akkor is, ha a ferihegyi helyzetet más repülőterekével hasonlítjuk össze.

A témával kapcsolatban további részleteket a Magyar Idők pénteki számában olvashat.