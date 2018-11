Szikora Robi az évszázad csikidám bulijára készül

December 2-án az R-GO-val az évszázad Csikidám bulijára készülő Szikora Róbert és Anger Zsolt színész lesz a Sláger Téma vendége.

65 éves lesz a hónap közepén, fél évszázada áll a színpadon, 35 év alatt a nevével egybeforrott a Csikidám stílus. Szikora Róbert beszél az átkostól a napjainkig tartó R-GO sikertörténetéről, stílusokról és korszakváltásról, így kiderül az is, hogyan jutott el a szafari világától a proletárdivaton át az Angyalbőrig... Szó esik majd a gidákról, a legnagyobb R-GO slágerekről, ahogy arról is, tényleg Rákosi elvtárson múlott-e karrierjének alakulása. Megtudhatjuk majd, hogy végre elkészülhet-e a régóta tervezett, róla szóló életrajzi film, illetve az évszázad Csikidám bulijáról is beszél majd. A közelgő Aréna-koncert kapcsán kiderül, kik lesznek a zenészek, milyen dalok várhatók, lesz-e például Hungária-blokk, illetve még a meglepetésvendégről is mesél majd nekünk Szikora Róbert. Ahogy még az is kiderül, hogy vajon az ős-R-GO is ott lehet-e Szikora Róbert tripla jubileumi buliján. A vasárnapi Sláger Témában elsőként árul el részleteket a jövőbeni terveiről, amiben két musical is szerepel. Az egyik a legendás Árpád-házi Szent Erzsébetről, a másik pedig a leghíresebb magyar celebről, Gábor Zsazsáról szólna.

A vasárnapi Sláger Téma második felében, 21 órától Anger Zsolt lesz a vendég. Az Aranyélet Jászai Mari-díjas sztárjáról talán kevesebben tudják, hogy rendezőként legalább akkora sikereket ér el, mint színészként. Szó esik majd legújabb színpadi bemutatójáról, valamint egy általa írt színdarabról, ahogy arról is, tudatosan vonult-e a háttérbe a színházak világában. Anger Zsolt beszél majd legújabb filmjéről, a Trezorról is. Az 1956-os igaz történet kapcsán kiderül, hogyan élte meg, hogy kiléphetett a 2008-as, A nyomozó óta kissé rásütött rosszfiú karakterből. Anger Zsolt arra is választ ad, az Aranyélet csupán a fantázia szüleménye-e, vagy a karakterekben visszaköszön a készítők által vélelmezett valóság.

2018. december 2-án 20-22 óra között tehát ismét Sláger Téma a 103.9 Sláger FM-en Szikora Róberttel, Anger Zsolttal, valamint a házigazda Kalmár Tiborral, és a legnagyobb slágerekkel, változatosan!