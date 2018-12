Megtalálták a három éve eltűnt villanyszerelő autóját, lebukhat a gyilkosa

A villanyszerelő O. Vilmos három és fél éve tűnt el. A Ripost információi szerint a férfi autóját a gyilkossággal gyanúsított vállalkozó, É. Imre rokonánál találták meg a rendőrök. A vállalkozónak köze lehet egy másik villanyszerelő, M. Zoltán eltűnéséhez is.

A több mint három éve eltűnt O. Vilmos autóját megtalálta a rendőrség. A kocsi a villanyszerelő meggyilkolásával vádolt É. Imre egyik rokonánál volt. A Ripostnak O. Vilmos felesége mesélt a fejleményekről, aki felháborítónak tartja, hogy egy másik villanyszerelőnek is el kellett tűnnie ahhoz, hogy komolyan keresni kezdjék a férjét.

Először jöttek a hírek, hogy az eltűnés másnapján még látták a férjem autóját, de nem tudták megmondani, ki ült benne. Imrét ekkor be is vitték kihallgatni, de végül bizonyítékok hiányában elengedték, éppen úgy, mint Zoltánnál. Vilmos akkor egy sötétkék Toyota Avensissel közlekedett, amit most Romándon, Imre unokatestvérénél meg is találtak – mondta lapnak az asszony, akinek É. Imre unokatestvére azt mondta, hogy csak megőrzésre volt nála az autó. A vállalkozó rokona elmondása szerint ő is segített kimenekíteni az országból O. Vilmost a maffia elől, de az asszony szerint ez hazugság.

Amikor most telefonált a nyomozó, hogy megtalálták Vilmos autóját, sírva fakadtam. Megkönnyebbültem, és reméltem, hogy végre meggyanúsítják Imrét a férjem eltűnésével. Egy rendőrségi raktárhoz hívtak minket. Amikor három év után először láttam az autónkat, akkor teljesen összeroppantam. Nem volt rajta rendszám, és a benne lévő gépek és iratok is eltűntek. – mondta O. Vilmos felesége. A másik eltűnt villanyszerelő, M. Zoltán családja nem csodálkozik azon, hol találták meg O. Vilmos autóját.

Ahogy korábban megírtuk, M. Zoltán március végén találkozott a korábbi főnökével, É. Imrével, aki nagyjából 3 millió forinttal tartozott neki. Egy Győrhöz közeli benzinkúton látták őket utoljára, onnan mindketten a saját autójukkal távoztak.

O. Vilmos több mint 3 éve tűnt el, ő szintén Győrben találkozott É. Imrével, azóta nem látták. A vállalkozó O. Vilmosnak is több millió forinttal tartozott. A rendőrség nyereségvágyból elkövetett gyilkossággal gyanúsítja a férfit, jelenleg előzetes letartóztatásban van.