Sárgamellényesek: A rendőrök engedik a gyújtogatásokat és fosztogatásokat

Kocsikat, üzleteket gyújtottak fel, kirakatokat törtek be a tüntető sárgamellényesek csoportjaihoz csapódó szélsőségesek, sok esetben bűnözők Párizsban. A sárgamellényesek közül többen azt mondták a Le Figaro tudósítójának, hogy a rendőrség érthetetlenül viselkedik. Miközben békés tüntetőkre, újságírókra támadnak és lőnek kézigránátokat, a gyújtogatásokat és fosztogatásokat hagyják, nem lépnek közbe. Vagyis szándékos provokációra gyanakszanak.

Az alábbi videón is jól látszik, hogy a maszkos, sok esetben sárga mellényt nem is viselő csőcselék zavartalanul bonthatja le egy Chanel üzlet deszkáit, és törhet be.

Tény, hogy Castaner belügyminiszter, Macron egyik legközelebbi embere, már kora reggel várható összecsapásokról beszélt. A sárgamellényesek azt mondják, nem értik, hogy a belügyminiszter miért a békés tüntetők ellen lép fel, és miért hagyja a fosztogatásokat.