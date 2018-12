Az utolsó magyar halálraítélt rabolt ki egy szombathelyi trafikot

Harminc évvel ezelőtt halálra ítélte a bíróság azt a férfit, aki kedden este kirabolt egy dohányboltot Szombathelyen. A férfi brutálisan megerőszakolt és meggyilkolt egy kislányt. Azért nem akasztották fel, mert addigra éppen eltörölték a halálbüntetést Magyarországon.

K. Aladár egy éve élt Szombathelyen egy munkásszállón, ahol több álnevet is használt. A férfi kedden, zárás után ment be a szombathelyi, Zanati úton lévő dohányboltba, ahol az eladó éppen hátul takarított. K. Aladár üvölteni kezdett a nőhöz, hogy adja oda neki a bevételt. Az eladó elindult a kasszához, de a férfi ekkor egy gázfegyverrel, közvetlen közelről arcon lőtte a nőt, majd mielőtt elmenekült a pénzzel még bele is rúgott. A 112Press információi szerint a férfi a rablás után több adósságát is kifizette. A rablót szerdán fogták el a TEK emberei.

Meggyilkolt egy kislányt

A most 51 éves K. Aladár harminc évvel ezelőtt sorkatona volt. 1988. május 5-én eltávon volt, amikor megfojtott egy kislányt. K. Anita egy osztálykirándulásról tartott hazafelé, de lekéste a buszt, ezért egyedül, gyalog indult haza. Már nem volt messze az otthonától,amikor K. Aladár egy motorral utolérte és beszélgetni kezdtek. A katona csókolgatni kezdte a kislányt, aki sikítani kezdett. K. Aladár ekkor a karjánál fogva berángatta egy közeli erdőbe és megfojtotta. A férfi később elismerte a tettét, a bíróság pedig gyilkosságért és kifosztásért kötél általi halálra ítélte. Nem sokkal később viszont eltörölték a halálbüntetést, ezért életfogytiglant kapott. K. Aladár 20 évig ült a szegedi Csillagban, majd 2008-ban kiszabadult.

Meg akart szökni

Miután a gyilkosságért őrizetbe vették, az egyik helyszínelés közben megpróbált átszökni a közeli szlovén határon. A vele lévő egyik rendőr később azt mondta, ha akkor tudja, hogy K. Aladárt mégsem akasztják fel, akkor ott a helyszínen lelövi.