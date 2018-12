Megnyílt a Mikulásgyár - videó

Megnyílt idén is a budapesti Mikulásgyár. A budapesti Millenáris Parkba a jótékonysági akció keretében tartós élelmiszereket, tisztító- és tisztálkodási szereket, jó állapotú ruhákat, könyveket és játékokat várnak a szervezők egészen december 21-ig. A központi helyszín mellett az adományokat több gyűjtőponton, az önkormányzatoknál és a postákon is átveszik. A Mikulásgyár tizennegyedik alkalommal nyílt meg. Mára Európa egyik legismertebb és legnagyobb karitatív akciójává nőtte ki magát. A megnyitón Joulupukki is ott volt. És az Origo is.