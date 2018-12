Gyurcsány Ferenc szétrepkedte a világot és az állami költségvetést

A bukott miniszterelnök csak 2008-ban közel félmilliárd forint értékben utazgatott szerte a világban, akkor ez nem jelentett problémát a hazai álhírgyárnak, akik most rendesen verik a tam-tamot, ha repülőgépet látnak. Összegyűjtöttük, hogy mikor és mennyit utazott Gyurcsány Ferenc, amikor kormányfő volt.

Nehéz megfejteni, miért, de a vesztes választás óta az ellenzéki politikusok és az őket 0-24 órában kiszolgáló balliberális álhírgyárak tisztességesen rákattantak Orbán Viktor miniszterelnök utazásaira. Azt, hogy hogyan kell alaposan mellé lőni a témában, Demeter Márta két alkalommal is bemutatta, a bocsánatkérést viszont azóta sem sikerült prezentálnia. Hiába a gigantikus hiba, az ellenzéki politikus továbbra is rajta tartja a lábát a populista-gázpedálon, és ugyanott folytatja, ahol korábban abbahagyta: teljes sebességgel rohan a fal felé.

A napokban írásbeli kérdést tett fel Benkő Tibor honvédelmi miniszternek, amelyben azt firtatta, hogy a magyar miniszterelnök honvédségi repülőgéppel utazott-e Milánóba. Ahogy az mostanában divatos, a hírt az összes fake news felület villámgyorsan átvette, és habzó szájjal terjeszteni kezdte. Nem könnyű megválaszolni a kérdést, hogy miért álltak bele ekkora erőkkel az ügybe, ugyanis egyik régi, kormányváltás előtti kedvencük gyakorlatilag szétrepkedte a világot, és ezzel együtt a magyar költségvetést, és ez akkor hidegen hagyta őket.

Gyurcsány rengetegszer vett igénybe különgépet miniszterelnökként

Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként a legkevésbé sem vetette meg a magánrepülőgép használatát, számtalan alkalommal vette igénybe az utazásnak ezt a formáját.

2006-ban az adófizetőknek csaknem ötmillió forintjukba került az akkori kormányfő luxemburgi látogatása, Gyurcsány bérelt különgépet kapott. A Kormányszóvivői Irodán ezt annyival igyekeztek elintézni, hogy a menetrend szerinti járattal közlekedve drágább lett volna az utazás.

az adófizetőknek csaknem ötmillió forintjukba került az akkori kormányfő luxemburgi látogatása, Gyurcsány bérelt különgépet kapott. A Kormányszóvivői Irodán ezt annyival igyekeztek elintézni, hogy a menetrend szerinti járattal közlekedve drágább lett volna az utazás. Nem ez volt az egyetlen ilyen útja a Demokratikus Koalíció jelenlegi elnökének. Gyurcsány miniszterelnökségének első másfél évében ( 2004-2006 ) összesen 17-szer vett igénybe ilyen magángépet, és ezeknek az utaknak az összértéke 117 millió forint volt. A kormányfő 2004-ben Lengyelországba és Irakba látogatott, majdnem 10 millió forint értékben. A rá következő évben 12-szer, összesen 93 millióért utazott magángépen külföldre, gyakorlatilag körberepkedte Európát. Jellemző, hogy ezt akkoriban a most olyannyira független-objektív és kritikus Index azzal mentegette, hogy szinte mindig Európába repült.

) összesen 17-szer vett igénybe ilyen magángépet, és ezeknek az utaknak az összértéke 117 millió forint volt. A kormányfő 2004-ben Lengyelországba és Irakba látogatott, majdnem 10 millió forint értékben. A rá következő évben 12-szer, összesen 93 millióért utazott magángépen külföldre, gyakorlatilag körberepkedte Európát. Jellemző, hogy ezt akkoriban a most olyannyira független-objektív és kritikus Index azzal mentegette, hogy szinte mindig Európába repült. 2008 januárja sem maradt kormányfői különgépezés nélkül. Ugyan nem volt a legjobb üzenete, de a gazdasági válság kirobbanásának évében a svájci davosi Világgazdasági Fórumra is magánrepülőgéppel érkezett a bukott kormányfő, ami 6,3 millió forintba került az adófizetőknek - közölte akkor a Hír TV. A hír megjelenésekor még csak január volt, de ez már a miniszterelnök harmadik külföldi útja volt. A Kormányszóvivői Hivatal a korábbiakhoz hasonlóan úgy magyarázta meg a repkedést, hogy "a körülményeknek megfelelően a legolcsóbb utazási megoldást választották." No, igen, csak a körülményeket kell jól kijelölni, hogy a milliós magángépbérlés legyen a legjobb választás.

sem maradt kormányfői különgépezés nélkül. Ugyan nem volt a legjobb üzenete, de a gazdasági válság kirobbanásának évében a svájci davosi Világgazdasági Fórumra is magánrepülőgéppel érkezett a bukott kormányfő, ami 6,3 millió forintba került az adófizetőknek - közölte akkor a Hír TV. A hír megjelenésekor még csak január volt, de ez már a miniszterelnök harmadik külföldi útja volt. A Kormányszóvivői Hivatal a korábbiakhoz hasonlóan úgy magyarázta meg a repkedést, hogy "a körülményeknek megfelelően a legolcsóbb utazási megoldást választották." No, igen, csak a körülményeket kell jól kijelölni, hogy a milliós magángépbérlés legyen a legjobb választás. 2008 novemberében ismét különgépet kellett bérelni Gyurcsánynak, aki Csehországba és Szerbiába repült delegációstul. Az utazás két szomszédos országba 5,4 millió forintba került.

ismét különgépet kellett bérelni Gyurcsánynak, aki Csehországba és Szerbiába repült delegációstul. Az utazás két szomszédos országba 5,4 millió forintba került. Gyurcsány 2008-as évre vonatkozó utazási költségei amúgy sem tűntek cseppet sem visszafogottnak: az egykori kormányfőnek 34 külföldi útja volt, melyek összes költsége 318,5 millió forintot tett ki. A következő évben Gyurcsány és Bajnai összesen 264 milliót repkedett el, 31 út alatt.

A balliberális fake news média rendesen mosdatta a repkedő Gyurcsányt

Érdemes megfigyelni, hogyan kezelte akkor a most Orbán Viktor miniszterelnöki útja miatt egy emberként hisztériázó, balliberális propagandamédia a volt kormányfő repkedéseit. "Egy félresikerült politikai támadás háttere" című megmagyarázó anyagában a mindenkori baloldalt lelkesen támogató közvélemény-kutató cég, a Political Capital arra akarta rávezetni az érdeklődőket, hogy Gyurcsány 2006-os luxemburgi útja körüli politikai támadások csúnya dolgok. "Az elvileg imázsromboló hatású botrány azonban igazán botránnyá sem válhatott, mert rossz időben és rossz kommunikációval került a nyilvánosság elé" - írta a Soros Györgyhöz közel álló intézet 2006-ban.

Gyurcsány 2008-as davosi útja kapcsán már a HVG is aktivizálta magát. A hazai álhírgyártás egyik legnagyobb súlyú szereplője elővett egy papírt, egy ceruzát, és egy számológépet, és kihozták, hogy minden a legnagyobb rendben volt az egykor kormányfő látogatásával, ennél olcsóbb már nem is lehetett volna. "Strasbourgból Zürichbe sincs nagy választási lehetőség, az Air France sem indít közvetlen járatot például a keddi napon. Jó időzítéssel egy Strasbourg-Párizs-Zürich járatot lehet elcsípni, ez az árlista szerint személyenként 191 ezer forintba kerül, ráadásul ez az út is négy óra összesen."

Látom magam előtt, ahogy a hvg munkatársai szinte zokognak a szemlőhegyi milliárdosért, hogy milyen ciki körülmények között kellett hátrahagynia a válságba taszított országot a davosi puccparádéért. Ehhez képest, most az a morálbajnokok problémája, hogy Magyarország miniszterelnöke vajon állami pénzből képviselte-e Magyarországot, mint miniszterelnök, az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb magyar kulturális sikerének alkalmából a milánói Scalában, Kurtág György operájának bemutatóján.

Ez mindent elmond a jelenlegi ellenzék és propagandasajtó szellemi állapotáról.