Feljelentés Botka László ellen: már vizsgálja az ügyészség

A Legfőbb Ügyészség korrupciós és szervezett bűnözés elleni ügyek főosztálya a Központi Nyomozó Főügyészségnek (KNYF) továbbította azt a feljelentést, amelyet a Szeviép-károsultak egy részét képviselő Szabó Bálint tett annak gyanújával, hogy a közelmúltban első fokon lezárult perben – politikai befolyásra – nem vizsgálták a mélyebb összefüggéseket – értesült a Magyar Idők.

Direkt hagyták bedőlni a céget?

Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség szóvivője közölte: a feljelentést szombaton továbbították a KNYF-nek. Szabó Bálint bűnszervezetben elkövetett csődbűntett, pénzmosás, tiltott pártfinanszírozás, hivatali visszaélés, vesztegetés és más bűncselekmények gyanújával fordult a Legfőbb Ügyészséghez.

A jogász ebben leírta: információik szerint Botka László, Szeged MSZP-s polgármestere és Ujhelyi István, a párt politikusa a Szeviép vezetőivel közösen 2008-ban úgy döntöttek, hogy a jelentős önkormányzati bevételekkel rendelkező céget hagyják bedőlni, a pénzt pedig kampánycélokra vonják ki a társaságból. Az ebből adódó problémákat a helyi hatóságok és politikai befolyásuk segítségével akarták elsimítani, Szabó szerint ez meg is történt.

Összeállt az MSZP-Jobbik-koalíció

Mint megírtuk, a Szegedi Járásbíróság elsőfokú ítéletében csődbűntett miatt a Szeviép három egykori vezetőjét letöltendő szabadságvesztéssel sújtotta.

Szabó Bálint közölte: reméli, hogy a KNYF teljes körűen feltárja a tényállást, és ezáltal politikus bűnözők is a hatóság látókörébe kerülnek. A jogász arról is tájékoztatott: feljelentést tesz a szegedi Jobbik alapszervezetétől érkezett fenyegetés miatt is, ami szerinte azt jelzi, hogy Szegeden is összeállt MSZP–Jobbik-koalíció példa nélküli mélységekbe süllyedt Botka védelmében.

Csődbüntett

Mint arról korábban beszámoltunk, a Szeviép Zrt. mindhárom egykori vezetőjét elmarasztalta első fokon a Szegedi Járásbíróság: Oltványi Józsefet öt év két hónap fogházban, Pistrui Lászlót öt év két hónap börtönben, Baranyi Sándort pedig hat év börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélték.

A már felszámolás alatt álló, útépítéssel, vízépítési létesítmények kivitelezésével és magasépítéssel is foglalkozó társaság egykor vezető beosztású munkatársait a hitelezők kielégítésének meghiúsításával elkövetett, különösen jelentős mértékű tényleges vagyoncsökkenést eredményező csődbűntettben mondták ki bűnösnek. Oltványira és Pistruira egymillió, Baranyira 1,25 millió forint pénzbírságot is kiszabtak.

Emellett egyetemlegesen mintegy hárommillió forint perköltség kifizetésére is kötelezték az elítélteket, akiket a járásbíróság ezzel együtt öt évre eltiltott attól, hogy gazdasági szervezet vezető tisztségviselőiként tevékenykedjenek. A verdikttel szemben mindhárom terhelt fellebbezést jelentett be, az ügyész pedig három munkanap gondolkodási időt kért, így az ítélet nem jogerős.

Az ügyész Oltványival és Baranyival szemben a bűnügyi felügyelet, Pistrui vonatkozásában pedig a letartóztatás elrendelését indítványozta, azonban ezt a bíróság elutasította. A nem jogerős végzéssel szemben az ügyész fellebbezett, mert a vádhatóság álláspontja szerint a megállapított szabadságvesztés időtartamára tekintettel fennáll a szökés-elrejtőzés veszélye.

Másik büntetőeljárás is van

Ismert, Baranyi Sándor a Mini Hungary Park ügyében is érintett, emiatt a bíróság korábban elrendelte a férfi saját lakhelyére szóló bűnügyi felügyeletét. A történelmi Magyarország építészeti szimbólumait, történeti emlékeit maketteken bemutató látványpark kivitelezése kapcsán különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének kísérlete miatt indult büntetőeljárás, amelyben Baranyit gyanúsítottként hallgatta ki a nyomozó hatóság.

A bíróság az elsőfokú ítéletében a vádban foglaltakkal egyezően megállapította azt, hogy a terheltek 2007 és 2010 között olyan gazdálkodást folytattak, amely az észszerűség követelményének nem felelt meg, és ez a magatartásuk mintegy 1,5 milliárd forint vagyoncsökkenést okozott a cégnél. Ez pedig jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a társaság fizetésképtelen lett.

Feljelentés Ujhelyi sofőrje ellen

Szabó Bálint, a Szeviép-károsultak egy részét képviselő Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője az ítélet kapcsán úgy fogalmazott: Győzött az igazság, mivel a szocialista befolyástól nem mentes Szegedi Járásbíróság sem merte felmenteni a vádlottakat, hanem az ügyészség indítványában foglaltaknak szinten mindenben helyt adva hozta meg a megfelelő ítéletet.

Ezt mi üdvözöljük. Emellett az ítélet egy sor más eljárás előtt nyitja meg a kapukat, most már meg tudjuk vizsgálni, hogy a bűncselekménnyel eltüntetett pénzekből kiknek jutott, és milyen módon használták fel az összegeket. Emiatt Ujhelyi István (MSZP) sofőrjével kapcsolatban bűnpártolás és pénzmosás miatt büntetőfeljelentést tettem, mert az általa vezetett cég csaknem 430 millió forintot kapott a Szeviéptől. Be fog bizonyosodni, hogy Ujhelyi és Botka László MSZP-s polgármester is nyakig sáros az ügyben – jelentette ki Szabó.

Egyre több az elítélt Botka körül

Az üggyel kapcsolatban a Fidesz szegedi szervezete azt közölte, hogy a helyi szocialistákat utolérte az igazság, mert a járásbíróság minősített csődbűntett miatt elmarasztalta Ujhelyi István szocialista országgyűlési képviselő sameszait és Botka László szegedi polgármester udvari beszállítóit. Mint írták, a várost irányító szocialista politikus környezetében egyre több az elítélt, s emlékeztettek arra, hogy Solymos László alpolgármestert, Mózes Ervin főjegyzőt, Kalmár Gábor kabinetfőnököt hűtlen kezelés miatt október 2-án első fokon börtönbüntetésre ítélte a bíróság.

A Fidesz szegedi szervezete felszólította Ujhelyi Istvánt és Botka Lászlót, hogy a nyilvánosság előtt számoljanak el a súlyos börtönbüntetésre ítéltekhez fűződő viszonyukról.

Óriási szegedi botrányok

Szintén írtunk arról, hogy óriási szegedi botrányok, nagyon sokakat irritáló luxuséletmód és maldív-szigeteki búvárkodások – ezek a botrányok kísérik az MSZP-s Botka László szegedi városvezetését. Botka László legnagyobb botrányát luxuséletmódja okozta. Miután lebuktatta a Ripost, bekerült a luxuskaróra és 300 négyzetméternyi telekrész is Botka Lászlónak, a szocialisták politikusának a javított vagyonbevallásába.Ahogy írtuk, még a saját pártjában is egy ideje „Rolex Lacinak" nevezett politikus a luxusautóját viszont még mindig nem vallotta be. Pedig ő az üzemben tartó. Ezenkívül Botkának három lakó- és egy üdülőingatlanban van tulajdonrésze.