Feketén-fehéren kiderül, hogy a Szeviép-vezérek a saját érdekeltségi körükben lévő cégeknek hiteleztek, éveken át, még a Szeviép pénzügyi nehézségei idején is, sőt akkor is lapátolták ki a százmilliókat, amikor a társaság már fizetésképtelen volt - derült ki a Szeviép-ügy vádiratából. A három volt cégvezetőt, igazgatósági tagot, Oltványi Józsefet, Baranyi Sándort és Pistrui Lászlót "a hitelezők kielégítésének meghiúsításával elkövetett, különösen jelentős mértékű tényleges vagyoncsökkenést eredményező csődbűntettel vádolták meg. November 20-án első fokon ítéletet hirdetett a Szegedi Járásbíróság. A Szeviép-vezéreket 5, illetve 6 év letöltendő fogház-, illetve börtönbüntetésre ítélték – mindhárman fellebbezést jelentetek be, így az ítélet nem jogerős.

Botka László szerint semmi különös nincs a Szeviép csődje körül, hiszen azokban az években, amikor a szegedi építőipari vállalkozás tönkrement, egymás után mentek tönkre a hasonló cégek. Azt már eddig is tudtuk, hogy a szegedi szocialista önkormányzat házi beszállítója azért ment csődbe, mert éveken át folyamatosan folyatta ki a pénzt kölcsönök formájában olyan cégeknek, sportegyesületeknek és magánszemélyeknek, akiktől és amelyektől esély sem volt az összegek visszaszerzésére. Volt olyan társaság is, amelyik közreműködött a pénzkimentésben. Ez a Biztonsági Üzem Kft., Ujhelyi István MSZP-s politikus korábbi sofőrjének a cége.

A PestiSrácok.hu megszerezte az első fokon lezárult büntetőügy vádiratát, amelyből kiderül, hogy a Szeviép-vezérek a saját érdekeltségi körükben lévő cégeknek hiteleztek. Éveken át, még a Szeviép pénzügyi nehézségei idején is, sőt akkor is lapátolták ki a százmilliókat, amikor a társaság már fizetésképtelen volt. A Csongrád Megyei Főügyészség által jegyzett vádiratban összesen 11 olyan céget találunk, amelynek vagy egy nagy összeget egyszeri jelleggel, vagy havi rendszerességgel kölcsönöztek.

Ezek közül egyik sem volt független a Szeviéptől, illetve a három első fokon elítélt Szeviép-vezértől. A dokumentumból kiderül, hogy nemcsak itthon terítették szét saját érdekeltségű vállalkozásaikban a vagyont, hanem nemzetközi vizekre is eveztek: Romániában és Horvátországban is köthető Oltványi, Baranyi és Pistrui nevéhez egy-egy bedőlt projekt, eltűnt százmilliók. Az egyébként már fizetésképtelen építőipari mamutcégből pedig még sportklubokat is támogattak, úgy, hogy közben kisvállalkozók százait tették tönkre.

A teljes vádiratot itt olvashatják.