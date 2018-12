Hiába a pattant ki az elmúlt időszak egyik legdurvább antiszemita botránya a Jobbik háza táján, a párt politikusait ez nem igazán zavarja, inkább egymás szembedicsérésével vannak elfoglalva. "Testvér, világbajnok beszéd volt!"- írta Z. Kárpát Dániel, a párt országgyűlési képviselője Ander Balázs képviselőtársának bejegyzése alatt, miután felszólalt a parlamentben. "Köszönöm, Dani! De a te könyveid vannak ott az én polcomon, s nem fordítva!" - jött a válasz az érintettől. Ezzel még közel sem lett vége a sornak, ami akkora hízelgésbe fordult át, hogy azt már tanítani lehetne!

Nem sok dolgot utálok jobban a világon, mint amikor az ember magát fényezi mások előtt, pláne ha ezt alapatalanul teszi. Ezt részleteiben ki is fejtettemVona Gábor feleségének a jobbikos pártmédiában megjelent interjúja kapcsán, amire bőven volt alapom, hiszen a politikusfeleség levegővétel nélkül arról beszélt, hogy ő és férje milyen csodálatos emberek. Nemcsak a minden alapot nélkülöző öndicsértetet, hanem a minden alapot nélkülöző dicséretet is megvetem. Hadd hozzak erre egy példát: élénken él az emlékezetemben, hogy egy egyetemi focibajnokságban egy 4-0-ra elvesztett mérkőzés után csapatunk két játékosa el kezdte szemrebbenés nélkül dicsérni egymást az öltözőben. "Hogy leszerelted a gyereket, semmi esélye nem volt, hogy elhúzzon melletted" (hozzáteszem, ekkor már 0-3 volt az állás) - kezdődött a feldicsérés kapusunk részéről, aki azért mégiscsak bekapott pár gólt. "Te meg milyen jól védtél, lehetett volna 8-2 is a vége" - jött a viszontkedveskedés. Annyira nem jött be a dolog, mint ahogy a polgárok többségének feltehetően az sem szimpatikus, ahogyan a Jobbik politikusai viselkednek az antiszemita botrány árnyékában.

"Testver, világbajnok beszéd volt! Megtiszteltetés veled egy csapatban küzdeni"

Ahogy beszámoltunk róla, múlt hét szerdán újabb komoly botrány pattant ki a Jobbik háza táján. a héten nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen az hallható, ahogyan Szávay István, a Jobbik parlamenti képviselője azzal dicsekedett párttársainak, hogy leütött egy zsidó nőt egy szórakozóhelyen, mert az „beszólt neki”. A jobbikos politikus a történteket követően tagadta a támadást, ugyanakkor elismerte, hogy minősíthetetlen stílusban beszélt. Aztán lemondott az Országgyűlés jegyzői pozíciójáról, valamint a Jobbik frakcióvezető-helyettesi tisztségéről, parlamenti mandátumát viszont egészen máig megtartotta. Sneider Tamás pártelnök is határozottan védte, közösségi oldalán azt írta, hogy "nagyon nagy szükség van a munkájára." Lényeg, ami lényeg:

az utóbbi időszak legsúlyosabb antiszemita botránya robbant ki a magyar nyilvánosságban, a jobbikos politikusok viszont úgy tesznek, mintha semmi sem történt volna.

Egész pontosan nem csak úgy tesznek, mintha semmi nem történt volna, hanem el kezdtek eddig soha nem látott intenzitással kedveskedni egymásnak, miközben a komoly ügy rájuk ég. Ander Balázs, jobbikos képviselő parlamenti beszéde szolgáltatta az apropót: szerdán nyilvánosságra került a leleplező felvétel, csütörtök-pénteken már turbó sebességben ment az egymás közötti kedveskedés.

Testvér, világbajnok beszéd volt! Megtiszteltetés veled egy csapatban küzdeni.

- kezdte rendkívül szimpatikus módon a biztatást a pártválság kellős közepén is Star Wars-bábukkal fotózkodó Z. Kárpát Dániel.

Köszönöm, Dani! De a te könyveid vannak ott az én polcomon, s nem fordítva!

- speciel ezt már nem vette volna be a gyomrom, de Ander gond nélkül leírta a sorokat.

Jól mondod Dani! Tőletek csak tanulni lehet! Figyelek is, hátha a 18. kerületben kamatoztathatom a Jobbik frakciótól tanultakat! Szebb jövőt!

- írta egy 18. kerületi illetékes. Láthatóan egyre jobban durvult az egymás közötti hízelgés, de befutott Rákócziné Lózs Csilla, Sneider Tamás beosztottja, aki felrakta az eddigekre a koronát.

Ander Balázs és Z. Kárpát Dániel mind a ketten remek emberek vagytok! Büszke vagyok, hogy veletek együtt dolgozhatom!

