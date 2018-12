Szorul a hurok a győri gyilkos nyaka körül

Két eltűnt villanyszerelő ügyében nyomoz a rendőrség. Mindkét történetben több közös szál van: ugyanannak a győri vállalkozónak dolgoztak, aki mindkettőjüknek milliókkal tartozott, és akivel eltűnésük napján találkoztak. Az ügyeket egyesítették, most az eltűntek meggyilkolásával gyanúsítják É. Imrét.

Az 52 éves, mosonmagyaróvári Mácsik Zoltánnak márciusban veszett nyoma aznap este, amikor É. Imrével találkozott egy Győrhöz közeli benzinkútnál. Nem csak a villanyszerelő, hanem az autója is eltűnt. Ez utóbbit hamar megtalálták a rendőrök egy bontóban. A rendszámot leszedték, az ülésekről lehúzták a huzatot és a férfi drága munkagépei sem voltak az autóban.

Ez utóbbiakat egy É. Imréhez köthető helyen találták meg a rendőrök. Mácsik Zoltán pulóvere pedig a vállalkozó házában volt.

A rendőrség áprilisban gyanúsította meg a győri vállalkozót az eltűnt férfi meggyilkolásával.

A másik villanyszerelő, Orlik Vilmos három évvel ezelőtt tűnt el. É. Imrét szinte azonnal kapcsolatba hozták a férfi eltűnésével, de egészen mostanáig tartott a bizonyítékok begyűjtése. Orlik Vilmos fia korábban a Borsnak azt mondta, hogy többször is beszélt É. Imrével, aki mindig valami más történettel állt elő neki.

Eleinte azt is tagadta, hogy találkoztak. Az ikrényi tanyáján is jártam, ahol a szomszédok elmondták, hogy apám eltűnésének a napján Imre hatalmas tüzet rakott, büdöset éreztek, mintha dögöt égetett volna. A pislákoló tüzet és füstöt két napra rá még én is láttam" – mondta a férfi.

Bár a vállalkozó akkor nem tett vallomást, a rendőrök többször is átkutatták a tanyáját. Mivel Orlik Vilmos autóját nem kezdték el körözni, az eltűnt férfi fia kockáztatott, és azt hazudta, hogy ellopták az apja kocsiját.

Az eltűnés után két héttel elkezdték körözni a kocsit. Ugyanakkor engem rabosítottak a rendőrség félrevezetéséért. Később elindult a nyomozás, volt nálunk házkutatás, megfigyeltek és hazugságvizsgálóra is kötöttek"

- mondta a férfi.

Megtalálták a három éve eltűnt autót

Orlik Vilmos autóját, a sötétkék Toyotát két napja találták meg, nem is akárhol: É. Imre egyik rokona udvarán állt.

Először jöttek a hírek, hogy az eltűnés másnapján még látták a férjem autóját, de nem tudták megmondani, ki ült benne... Imrét ekkor be is vitték kihallgatni, de végül bizonyítékok hiányában elengedték, éppen úgy, mint Zoltánnál. Vilmos akkor egy sötétkék Toyota Avensissel közlekedett, amit most Romándon, Imre unokatestvérénél meg is találtak"

– mondta el a Ripostnak Orlik Vilmos felesége.

A nőnek É. Imre rokona azt mondta, hogy ő csak vigyáz az autóra, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy

ő segített kimenekíteni az országból Vilmost a maffiózók elől.

Az eltűnt férfi felesége ebben nem hisz, szerinte ez hazugság.

Amikor most telefonált a nyomozó, hogy megtalálták Vilmos autóját, sírva fakadtam. Megkönnyebbültem és reméltem, hogy végre meggyanúsítják Imrét a férjem eltűnésével. Amikor három év után először láttam az autónkat, akkor teljesen összeroppantam. Nem volt rajta rendszám, és a benne lévő gépek és iratok is eltűntek... "

- tette hozzá az asszony.

A férfi a Borsnak elmondta, hogy a gyilkossággal gyanúsított, győri vállalkozó vitte hozzá az autót.

Imre felhívott annak idején, hogy hozna egy autót, megkérdezte, leteheti-e nálam egy időre. Igent mondtam, hiszen akkor ez ártatlan szívességnek tűnt. Egy óra múlva meg is jelent a rendszám nélküli kocsival. Aztán többször hívtam, hogy megérdeklődjem, meddig marad itt, de fel sem vette a telefont." Aztán, amikor körözni kezdték a kocsit, a férfi rájött, hogy a nála lévőt keresik. Hívta a rendőröket, akik lefoglalták és elvitték az autót.

Volt ideje eltüntetni a bizonyítékokat

A gyilkossággal gyanúsított vállalkozót először elengedték az első kihallgatása után, egy héttel később viszont elfogták egy szombathelyi hipermarket parkolójában. Tehát volt egy hete arra, hogy eltüntesse a gyilkosság bizonyítékait.

Egyik ismerőse júliusban arról beszélt, hogy a férfi meglehetősen furcsán viselkedett abban az egy hétben.

Azt gondolnánk, hogy megfigyelték, de abban az egy hétben teljesen eltüntethette a holttestet. A letartóztatása előtti napokban bement egy győri boltba, ahol többliternyi hipót és gyorsan kötő cementet vásárolt. Mindezt az eladó mondta másnap, Imre egyik alkalmazottjának, aki éppen ott járt. Aztán a rendőrséghez fordult

- mondta É. Imre ügyvédje, Bagó Ottó. Szerinte a védence biztos abban, hogy az eltűnt két villanyszerelő még él. Augusztus végén azt nyilatkozta az ügyvéd, hogy a gyilkossággal gyanúsított férfinak nyomós oka volt arra, hogy addig nem beszélt. Akkor azt is hozzátette Bagó, hogy a következő kihallgatásán a vállalkozó elmondja majd a rendőröknek, hol lehetnek az eltűnt villanyszerelők.

Arról is beszámol majd, hogy Orlik Vilmos tavaly megváltoztatott külsővel tűnt fel Magyarországon. Következtetésképpen ő is él. A védencem előzetes letartóztatásának meghosszabbításáról szóló végzésben szerepelt, hogy a bíróság szerint védencem megbukott a hazugságvizsgálaton, és a poligráfos vizsgálat azt az eredményt hozta, hogy a védencem megölte Mácsik Zoltánt, legerősebben égetésre és vízbe rejtésre reagált. "

A rendőrség most már két villanyszerelő meggyilkolásával gyanúsítja a győri vállalkozót, aki előzetes letartóztatásban van.