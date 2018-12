Soros György egyeteme úgy távozik, hogy marad

Újabb trükköt mutatott be hétfőn Soros György egyeteme azzal, hogy bejelentették, hogy Bécsbe viszik azokat a képzéseiket, amelyek amerikai diplomát adnak. Az egyetem többi része marad ugyanis Magyarországon. Korábban megírtuk, hogy az amerikai tőzsdespekuláns egyeteme megpróbálta elhitetni a magyar hatóságokkal, hogy valóban folytatnak mesterképzést az Egyesült Államokban, azonban kiderült, hogy mindezt egy kulipintyóban teszik meg.

Soros György egyeteme tovább folytatja a trükközést és a fenyegetőzést. Az intézmény bejelentette, hogy Bécsbe költözteti az amerikai akkreditációjú programjait. Tehát az egyetem marad Budapesten csak az amerikai diplomát adó képzéseit viszi el.

Mint ismeretes: a Central European University (CEU) december 1-jéig adott határidőt a kormánynak, hogy aláírja az egyetem budapesti működését garantáló nemzetközi megállapodást, de ez nem történt meg. Az intézmény szerint a kormány nem is akarta velük aláírni a dokumentumot, ezért a képzéseik egy részét az osztrák fővárosba viszik.

Egy kulipintyót próbáltak egyetemként eladni Sorosék

Az intézmény nem tudta bizonyítani, hogy a mostani magyar szabályozás szerint külföldön is van működő egyetemi képzése, amelynek alapján Budapesten is kiadhat diplomát. A CEU az amerikai Bard College-dzsal kötött együttműködési szerződésre hivatkozva állítja, hogy teljesítette a törvényi feltételeket, azonban komoly gondok vannak azzal az egyetlen szakkal is, amelyet a CEU a Bard campusán lévő faházban indított.

A Bard College mesterképzésért felelős tanulmányi osztályának vezetője, Janet Stetson telefonon ugyanis azt mondta egy érdeklődő hallgatónak, hogy a CEU-nak nincs mesterdiplomát adó képzése náluk.

Rétvári: Ez egy politikai hadjárat

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára politikai hadjáratnak nevezte a CEU zsarolási pozícióját. Hozzátette: a magyar felsőoktatási intézmények előkelő helyen szerepelnek a nemzetközi ranglistákon, a CEU képzésein pedig inkább külföldi hallgatók vesznek részt. „Meg kell becsülnünk a saját, hazai egyetemeinket, azokat kellő helyen kell értékelni, nagyon sok rangsorban nagyon szép helyezéseket érnek el” – nyilatkozta.

A CEU kuratóriuma egyébként még tavasszal döntött arról, hogy a budapesti képzések mellett Bécsben is megkezdik az oktatást 2019-től, majd június 23-án azt is jóváhagyták, hogy a CEU oktatási helyszínt béreljen egy, a célra alkalmas bécsi területen, és megkezdje a toborzást a városban a 2019-es tanévre.

Zavaros viszonyok

Az egész vita lényegét Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának korábbi minisztere világította meg tavaly áprilisban. Akkor azt mondta, hogyegy zavaros, átláthatatlan, előjogokkal járó jogi forma jött létre a budapesti CEU esetében, amiről jogi vita folyik 1993 óta, és „ezt mindenképpen meg kell szüntetni” – az új törvény ezt is hivatott rendbe tenni.

Mint mondta, annak idején olyan speciális szabályokat, előjogokat biztosítottak az egyetemnek, amelyek más felsőoktatási intézményeknek – akár hazánkban működő külföldi, akár magyar egyetemeknek – nem járnak.

Sorosék nem is akartak megyegyezni?

A kormányzat feltétele, hogy egy egyetem megnevezése legyen egyértelmű és mindenki számára érthető - erről már Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász beszélt. A Central European University esetében megtévesztő, hogy az egyetem magyarra fordítva Közép-európai Egyetem, holott ez két különböző intézmény. A törvény egy olyan előírást rögzített, hogy az összetévesztés lehetőségét kizárják – mondta Lomnici.

Az alkotmányjogász szerint fontos az is, hogy az államok közötti megállapodás tisztázott legyen. Ha egy külföldi egyetemnek van magyarországi székhelye vagy működést folytat Magyarországon, akkor bármilyen országból érkezik ez az egyetem ott érdemi oktatási tevékenységet kell folytatnia. Az elmúlt időszakban nem egyértelmű információk érkeztek az Egyesült Államokból, hogy megfelelő lenne az akkreditációja a CEU-nak – tette hozzá.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint a CEU-nak és Soros Györgynek nem feltétlenül érdeke a kormánnyal való megegyezés. Az állandó feszültség fenntartása alkalmat adhat arra, hogy Európában és a világban emiatt támadják Magyarországot – hangsúlyozta.

A Migration Aid is hasonlóan trükközött

Szintén írtunk arról, hogy mindenki tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a CEU-nak nevezett Soros-egyetemnek nincs székhelye és nem folytat ott ténylegesen felsőoktatási képzést. Azaz mostanában folytat valamit, de az olyan, mint amikor a szintén Soros-hálózatához sorolható Migration Aid úgy akarja elkerülni az adózási kötelezettséget, hogy párttá alakul.